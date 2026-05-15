Головна Новини Суспільство Війна з Росією Смертельний удар по Києву став останньою крпаплею: озвучено жорстку заяву про єдину мету Путіна
Смертельний удар по Києву став останньою крпаплею: озвучено жорстку заяву про єдину мету Путіна

Мерц знову наголосив, що саме політика Кремля є ключовою перепоною на шляху до миру та завершення війни

15 травня 2026, 08:55
Клименко Елена

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відреагував на чергові масовані удари Росії по території України, заявивши, що дії Кремля свідчать про курс на подальшу ескалацію війни. Відповідну заяву він оприлюднив у соціальній мережі X

Фото: з відкритих джерел

На думку Мерца, останні атаки демонструють небажання Москви переходити до реального переговорного процесу та шукати шляхи завершення війни дипломатичним шляхом.

"Найінтенсивніші російські атаки на Україну за довгий час показують: Москва робить ставку на ескалацію, а не на переговори", — наголосив канцлер.

Водночас глава німецького уряду запевнив, що Німеччина і надалі підтримуватиме Україну у протистоянні російській агресії. За його словами, українська сторона разом із міжнародними партнерами залишається відкритою до діалогу щодо справедливого миру, однак саме Росія продовжує вести бойові дії та посилювати атаки. 

"Ми продовжуємо стояти на боці України. Київ та його партнери готові до переговорів щодо справедливого миру. Але Росія продовжує вести війну", — заявив він. 

Мерц також укотре підкреслив, що саме політика Кремля є головною причиною відсутності прогресу у мирному врегулюванні та припиненні бойових дій. На його переконання, останні події лише підтверджують небажання Москви відмовлятися від силового сценарію.

У ніч на 14 травня російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку по території України із застосуванням ракет та дронів. Основною ціллю удару став Київ. Крім столиці, пошкодження та руйнування були зафіксовані також у Київська область, Одеська область та Полтавська область.

Портал "Коментарі" вже писав, що військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія може готувати нову хвилю масованих атак по Україні найближчим часом. На його думку, підґрунтям для цього стали як міжнародні політичні процеси, так і активізація бойових дій на фронті.



Джерело: https://x.com/bundeskanzler/status/2054968353983226243
