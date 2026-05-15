Смертельный удар по Киеву стал последней каплей: озвучено жесткое заявление о единственной цели Путина.
commentss НОВОСТИ Все новости

Смертельный удар по Киеву стал последней каплей: озвучено жесткое заявление о единственной цели Путина.

Мерц снова подчеркнул, что именно политика Кремля является ключевой преградой на пути к миру и завершению войны.

15 мая 2026, 08:55
Автор:
Клименко Елена

Канцлер Германии Фридрих Мерц отреагировал на очередные массированные удары России по территории Украины, заявив, что действия Кремля свидетельствуют о курсе на дальнейшую эскалацию войны. Соответствующее заявление он обнародовал в социальной сети X

Фото: из открытых источников

По мнению Мерца, последние атаки демонстрируют нежелание Москвы переходить к реальному переговорному процессу и искать пути завершения войны по дипломатическому пути.

"Самые интенсивные российские атаки на Украину за долгое время показывают: Москва делает ставку на эскалацию, а не на переговоры", — подчеркнул канцлер.

В то же время глава немецкого правительства заверил, что Германия и дальше будет поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии. По его словам, украинская сторона вместе с международными партнерами остается открытой к диалогу о справедливом мире, однако именно Россия продолжает вести боевые действия и усиливать атаки.

"Мы продолжаем стоять на стороне Украины. Киев и его партнеры готовы к переговорам по справедливому миру. Но Россия продолжает вести войну", — заявил он.

Мерц также подчеркнул, что именно политика Кремля является главной причиной отсутствия прогресса в мирном урегулировании и прекращении боевых действий. По его убеждению, последние события подтверждают лишь нежелание Москвы отказываться от силового сценария.

В ночь на 14 мая российские войска совершили масштабную комбинированную атаку по территории Украины с применением ракет и дронов. Основной целью удара стал Киев. Кроме столицы повреждения и разрушения были зафиксированы также в Киевская область, Одесская область и Полтавская область.

Портал "Комментарии" уже писал , что военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия может готовить новую волну массированных атак по Украине в ближайшее время. По его мнению, основой для этого стали как международные политические процессы, так и активизация боевых действий на фронте.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/bundeskanzler/status/2054968353983226243
