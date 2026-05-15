Це був лише початок: озвучено термінове попередження про новий страшний удар РФ

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія може готувати нову хвилю масованих атак по Україні найближчим часом. На його думку, підґрунтям для цього стали як міжнародні політичні процеси, так і активізація бойових дій на фронті.

За словами експерта, період так званого "перемир’я" російська армія могла використати не для деескалації, а для накопичення озброєння та підготовки до нових ударів. Жданов звернув увагу на те, що під час останніх атак окупанти застосували далеко не весь свій ракетний потенціал.

"Я думаю, що це не останній, у них є запас ще на один удар. Вони майже не використовували ракети "Калібр", майже не використовували "Кинжали", там одна або дві було. А їх там більше півсотні. І майже не використовували "Іскандер-К", — зазначив Жданов.

Експерт наголосив, що найбільш імовірним періодом для нової масштабної атаки можуть стати найближчі вихідні. За його словами, російські війська часто обирають саме ніч із суботи на неділю або неділю для комбінованих ракетних ударів.

"Найближчий ймовірний час нанесення удару — це, можливо, вихідні. Зазвичай вони використовують або ніч суботи, або неділю для нанесення удару. Засоби у них є", — попередив експерт.

Також Жданов повідомив, що під час оголошеного "перемир’я" російська сторона активно перекидала військову техніку та посилювала підготовку до нових наступальних операцій на фронті. На його думку, це може свідчити про намір окупантів посилити бойові дії найближчим часом.

"Коментарі" вже писали, що вночі 14 травня російські терористичні війська завдали по Києву найбільш масованого удару з початку повномасштабного вторгнення, який, станом на зараз, забрав життя 7 мирних жителів столиці України. Експерти висловлюють різні припущення стосовно мети цього чергового страшного злочину Кремля.