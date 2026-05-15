Главная Новости Общество Война с Россией Это было только начало: озвучено срочное предупреждение о новом страшном ударе РФ
Это было только начало: озвучено срочное предупреждение о новом страшном ударе РФ

Пока продолжалось так называемое "перемирие", российские войска перемещали технику и готовились к дальнейшим наступательным действиям.

15 мая 2026, 08:40
Клименко Елена

Военный эксперт Олег Жданов считает , что Россия может готовить новую волну массированных атак по Украине в ближайшее время. По его мнению, основой для этого стали как международные политические процессы, так и активизация боевых действий на фронте.

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, период так называемого " перемирия " русская армия могла использовать не для деэскалации, а для накопления вооружения и подготовки к новым ударам. Жданов обратил внимание на то, что во время последних атак оккупанты применили далеко не весь свой ракетный потенциал.

"Я думаю, что это не последний, у них есть запас еще на один удар. Они почти не использовали ракеты "Калибр", почти не использовали "Кинжалы", там одна или две было. А их там больше полусотни. И почти не использовали "Искандер-К", — отметил Жданов.

Эксперт подчеркнул, что наиболее вероятным периодом для новой масштабной атаки могут стать ближайшие выходные. По его словам, российские войска часто выбирают именно ночь с субботы на воскресенье или воскресенье для комбинированных ракетных ударов.

"Ближайшее возможное время нанесения удара — это, возможно, выходные. Обычно они используют либо ночь субботы, либо воскресенье для нанесения удара. Средства у них есть", — предупредил эксперт.

Также Жданов сообщил, что во время объявленного "перемирия" российская сторона активно опрокидывала военную технику и усиливала подготовку новых наступательных операций на фронте. По его мнению, это может свидетельствовать о намерении оккупантов усилить боевые действия в ближайшее время.

"Комментарии" уже писали, что ночью 14 мая российские террористические войска нанесли по Киеву наиболее массированный удар с начала полномасштабного вторжения, который, по состоянию на данный момент, унес жизни 7 мирных жителей столицы Украины. Эксперты высказывают разные предположения относительно цели этого очередного страшного преступления Кремля.



Источник: https://tsn.ua/exclusive/rosiia-hotuye-shche-odyn-potuznyy-udar-zdanov-poperedyv-pro-nebezpeku-i-nazvav-ymovirnu-datu-3083612.html
