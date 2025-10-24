Російські пропагандисти намагаються виправдати черговий терористичний акт проти мирного населення Херсона.

Смертельний удар по Херсону: виправдання росіян жахають

Ворожі Telegram-канали поширюють інформацію, що ранковий обстріл міста був нібито "ударом по позиціях українських військових". Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Центру протидії дезінформації.

Насправді це чергова спроба зняти з себе відповідальність за власний злочин. За інформацією ОВА, близько 7:30 ранку окупанти вкрили вогнем житлові квартали Корабельного району Херсона.

Внаслідок обстрілу загинули 2 людини, ще 21 особа дістала поранення, серед них — троє дітей. У місті пошкоджено житлові та приватні будинки, сталася масштабна пожежа.

Херсон регулярно страждає від російських ударів, які мають хаотичний характер. Окупанти обстрілюють житлові квартали артилерією, завдають авіаударів керованими бомбами та скидають вибухівки з дронів, цілеспрямовано полюючи на цивільних.

Поширення таких "заяв" — це частина інформаційної кампанії кремля, спрямованої на виправдання воєнних злочинів проти мирних жителів міста, зазначають в ЦПД.

Нагадаємо, вранці 24 жовтня 2025 року російські військові масовано вдарили із реактивних систем залпового вогню житлові масиви Херсона. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Станом на 17:00 внаслідок ранкового обстрілу житлового кварталу міста Херсон підтверджено загибель двох жінок. Ще 28 осіб дістали поранення, серед них троє дітей.

Постраждалі перебували на вулиці та у власних домівках у момент атак. Обстрілами пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, транспорт і об’єкти інфраструктури.