Жах у Херсоні: сьогодні зранку стався смертельний обстріл (ОНОВЛЕНО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Жах у Херсоні: сьогодні зранку стався смертельний обстріл (ОНОВЛЕНО)

Російська армія масовано вдарила по Херсону, є загиблі та поранені

24 жовтня 2025, 10:23
Уранці 24 жовтня 2025 року російські військові масовано вдарили із реактивних систем залпового вогню житлові масиви Херсона. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Херсонської обласної прокуратури.

За попередньою інформацією, загинуло двоє жінок та 14 цивільних отримали поранення, серед них 16-річний підліток. Інформація про потерпілих уточнюється.

Постраждалі перебували на вулиці та у власних домівках у момент атак. Семеро людей госпіталізовано до медичних закладів.

Обстрілами пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, транспорт і об’єкти інфраструктури.

Прокурори спільно зі слідчими проводять першочергові слідчі дії для документування чергового воєнного злочину, вчиненого російськими військами.

ОНОВЛЕНО: у прокуратурі додали, що станом на 10:20 підтверджено загибель ще однієї жінки, таким чином кількість померлих від масованого обстрілу Херсона зросла до трьох та 15 людей дістали поранень.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 20 жовтня 2025 року подружжя та їх дорослий син переховувалась у підвалі приватного будинку, а їх молодший син у цей час пішов до сусідів, аби принести воду. Невдовзі військовослужбовці ЗС РФ увірвалися до сховища, де перебувала родина та почали допитувати їх про місцезнаходження українських військових у населеному пункті. Не отримавши від них жодної інформації, вони згодом пішли.

Проте, один із окупантів повернувся та відкрив вогонь з автоматичної зброї по цивільних, після чого, вирішивши, що вони загинули, – пішов. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Донецької обласної прокуратури. Коли 57-річна потерпіла отямилась, то побачила рідних вбитими. Переймаючись за молодшого сина, мати пішла до сусіднього підвалу, де виявила його тіло поруч із розстріляними сусідами – 62-річною жінкою і її 30-річним сином.



