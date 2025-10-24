Ужас в Херсоне: сегодня утром произошел смертельный обстрел (ОБНОВЛЕНО)

Утром 24 октября 2025 г. российские военные массированно ударили из реактивных систем залпового огня жилищные массивы Херсона. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Херсонской областной прокуратуры.

Ужас в Херсоне: сегодня утром произошел смертельный обстрел

По предварительной информации, погибли две женщины и 14 гражданских получили ранения, среди них 16-летний подросток. Информация о потерпевших уточняется.

Пострадавшие находились на улице и в собственных домах в момент атак. Семь человек госпитализированы в медицинские учреждения.

Обстрелы повреждены частные и многоквартирные дома, транспорт и объекты инфраструктуры.

Прокуроры совместно со следователями проводят первоочередные следственные действия по документированию очередного военного преступления, совершенного российскими войсками.

ОБНОВЛЕНО: в прокуратуре добавили, что по состоянию на 10:20 подтверждена гибель еще одной женщины, таким образом количество умерших от массированного обстрела Херсона возросло до трех и 15 человек получили ранения.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 20 октября 2025 года супруги и их взрослый сын скрывались в подвале частного дома, а их младший сын в это время пошел к соседям, чтобы принести воду. Вскоре военнослужащие ВС РФ ворвались в хранилище, где находилась семья и начали допрашивать их о местонахождении украинских военных в населенном пункте. Не получив от них никакой информации, они впоследствии удалились.

Однако один из оккупантов вернулся и открыл огонь из автоматического оружия по гражданским, после чего, решив, что они погибли, – ушел. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Донецкой областной прокуратуры. Когда 57-летняя потерпевшая пришла в себя, то увидела родных убитыми. Переживая о младшем сыне, мать пошла в соседний подвал, где обнаружила его тело рядом с расстрелянными соседями – 62-летней женщиной и ее 30-летним сыном.