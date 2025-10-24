Российские пропагандисты пытаются оправдать очередной террористический акт против мирного населения Херсона.

Смертельный удар по Херсону: оправдания россиян ужасают

Вражеские Telegram-каналы распространяют информацию, что утренний обстрел города был якобы ударом по позициям украинских военных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации.

На самом деле, это очередная попытка снять с себя ответственность за собственное преступление. По информации ОВА, около 7:30 утра оккупанты покрыли огнем жилые кварталы Корабельного района Херсона.

В результате обстрела погибли 2 человека, еще 21 человек получил ранения, среди них — трое детей. В городе повреждены жилые и частные дома, произошел масштабный пожар.

Херсон регулярно страдает от российских ударов, которые носят хаотический характер. Оккупанты обстреливают жилые кварталы артиллерией, наносят авиаудары управляемыми бомбами и сбрасывают взрывчатки с дронов, целенаправленно охотясь на гражданских.

Распространение таких "заявлений" — часть информационной кампании кремля, направленной на оправдание военных преступлений против мирных жителей города, отмечают в ЦПД.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что утром 24 октября 2025 года российские военные массированно ударили из реактивных систем залпового огня жилищные массивы Херсона. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Херсонской областной прокуратуры.

По состоянию на 17:00 в результате утренних обстрелов жилого квартала города Херсон подтверждена гибель двух женщин. Еще 28 человек получили ранения, среди них трое детей.

Пострадавшие находились на улице и в собственных домах в момент атак. Обстрелы повреждены частные и многоквартирные дома, транспорт и объекты инфраструктуры.