Смертельні удари Путіна по Україні вже скоро стануть марними: у ФРН зробили ультимативну заяву

Деякі країни Європейського Союзу все ще мають резерви засобів протиповітряної оборони, які потенційно можуть бути передані Україні. На тлі посилення російських ракетних і дронових атак партнерам необхідно з'ясувати, які саме додаткові можливості вони здатні надати Києву. Про це під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС заявив глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль.

ЗРК Patriot. Фото: з відкритих джерел

За його словами, європейським державам необхідно провести ревізію доступних військових ресурсів, приділивши особливу увагу системам і боєприпасам для ППО.

"Деякі держави-члени все ще мають резерви, про які нам тепер потрібно поговорити між собою, щоб ці жахливі атаки балістичними ракетами та дронами не могли досягати своєї мети", — наголосив Вадефуль.

Німецький міністр також припустив, що російсько-українська війна може наближатися до вирішальної стадії. Саме тому, переконаний він, для союзників особливо важливо демонструвати єдність та не допустити ослаблення підтримки України.

"Росія повинна усвідомити, що її шлях – пошук військових рішень, спроби силою, зокрема гібридними засобами, реалізувати свої претензії – зазнав невдачі", — заявив глава МЗС Німеччини.

Заклики посилити українську ППО лунають і від керівництва Євросоюзу. Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас запропонувала державам-членам передавати Україні ракети-перехоплювачі, термін зберігання яких наближається до завершення.

Каллас наголошувала, що липень і серпень стали особливо смертоносними для цивільного населення України. За її оцінкою, Москва свідомо нарощує тиск та намагається завдати українцям максимальної шкоди.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що американська блогерка та MAGA-активістка Лора Лумер, яку вважають близькою до політичного оточення президента США Дональда Трампа, підтримала позицію президента України Володимира Зеленського щодо можливих наслідків війни для цивільної авіації Росії. Свою думку вона висловила у соцмережі X.