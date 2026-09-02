«Це просто божевілля»: соратниця Трампа приголомшила реакцією на закриття неба РФ

Американська блогерка та MAGA-активістка Лора Лумер, яку вважають близькою до політичного оточення президента США Дональда Трампа, підтримала позицію президента України Володимира Зеленського щодо можливих наслідків війни для цивільної авіації Росії. Свою думку вона висловила у соцмережі X.

Фото: з відкритих джерел

Лумер звернула увагу, що після початку повномасштабного російського вторгнення український цивільний авіапростір залишається закритим. На її думку, несправедливо, що російські аеропорти протягом тривалого часу продовжували працювати, тоді як українці фактично позбавлені можливості користуватися цивільною авіацією.

"Це просто божевілля, що Росії так довго дозволяли експлуатувати цивільну авіацію, в той час як в Україну літаки літати не можуть", — заявила Лумер.

Американська активістка також нагадала, що через закрите небо дістатися до України можна переважно наземним транспортом. При цьому російські війська регулярно завдають ударів по українській транспортній інфраструктурі.

Заява Лумер пролунала після слів Зеленського про наслідки українських ударів по військових і стратегічних цілях на території РФ. Президент наголошував, що Україна свідомо не обирає цивільну інфраструктуру, зокрема аеропорти, як ціль. Водночас активність українських безпілотників поблизу стратегічних об'єктів може призводити до обмежень роботи російської авіації.

Лумер вважає логічним, щоб Росія також відчула наслідки війни для авіасполучення. Її заява привертає увагу через близькість активістки до американського руху MAGA, однак не є офіційною позицією адміністрації США.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Росія посилює повітряні атаки на Україну, тоді як реакція міжнародної спільноти залишається недостатньою. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, закликавши європейських партнерів до рішучіших дій проти Москви.