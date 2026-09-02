Американская блоггер и MAGA-активистка Лора Лумер, которую считают близкой к политическому окружению президента США Дональда Трампа, поддержала позицию президента Украины Владимира Зеленского относительно возможных последствий войны для гражданской авиации России. Свое мнение она высказала в соцсети X.

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Лумер обратила внимание, что после начала полномасштабного российского вторжения украинское гражданское авиапространство остается закрытым. По ее мнению, несправедливо, что российские аэропорты долгое время продолжали работать, тогда как украинцы фактически лишены возможности пользоваться гражданской авиацией.

"Это просто безумие, что России так долго позволяли эксплуатировать гражданскую авиацию, в то время как в Украину самолеты летать не могут", — заявила Лумер.

Американская активистка также напомнила, что через закрытое небо добраться до Украины можно преимущественно по наземному транспорту. При этом российские войска регулярно наносят удары по украинской транспортной инфраструктуре.

Заявление Лумера прозвучало после слов Зеленского о последствиях украинских ударов по военным и стратегическим целям на территории РФ. Президент подчеркивал, что Украина сознательно не выбирает гражданскую инфраструктуру, в частности, аэропорты, как цель. В то же время, активность украинских беспилотников вблизи стратегических объектов может приводить к ограничениям работы российской авиации.

Лумер считает логичным, чтобы Россия также ощутила последствия войны для авиасообщения. Ее заявление привлекает внимание из-за близости активистки к американскому движению MAGA, однако не является официальной позицией администрации США.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что Россия усиливает воздушные атаки на Украину, тогда как реакция международного сообщества остается недостаточной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, призвав европейских партнеров к более решительным действиям против Москвы.