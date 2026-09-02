Смертельные удары Путина по Украине скоро станут напрасными: в ФРГ сделали ультимативное заявление

Некоторые страны Европейского Союза все еще имеют резервы средств противовоздушной обороны, которые могут быть переданы Украине. На фоне усиления российских ракетных и дроновых атак партнерам необходимо выяснить, какие дополнительные возможности они способны предоставить Киеву. Об этом во время неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС заявил глава МИД Германии Иоганн Вадефуль.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

По его словам, европейским государствам необходимо провести ревизию доступных военных ресурсов, уделив особое внимание системам и боеприпасам ПВО.

"У некоторых государств-членов все еще есть резервы, о которых нам теперь нужно поговорить между собой, чтобы эти ужасные атаки баллистическими ракетами и дронами не могли достигать своей цели", — подчеркнул Вадефуль.

Немецкий министр также предположил, что российско-украинская война может близиться к решающей стадии. Именно поэтому, уверен он, для союзников особенно важно демонстрировать единство и не допустить ослабления поддержки Украины.

"Россия должна осознать, что ее путь – поиск военных решений, попытки силой, в том числе гибридными средствами, реализовать свои претензии – потерпел неудачу", — заявил глава МИД Германии.

Призывы усилить украинскую ПВО раздаются и от руководства Евросоюза. Высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас предложила государствам-членам передавать Украине ракеты-перехватчики, срок хранения которых близится к концу.

Каллас отмечала, что июль и август стали особенно смертоносными для гражданского населения Украины. По ее оценке, Москва сознательно наращивает давление и пытается нанести украинцам максимальный ущерб.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что американская блоггер и MAGA-активистка Лора Лумер, которую считают близкой к политическому окружению президента США Дональда Трампа, поддержала позицию президента Украины Владимира Зеленского относительно возможных последствий войны для гражданской авиации России. Свое мнение она высказала в соцсети X.