Смерть стає звичною: на Заході розкрили страшну ціну війни України та Росії за чотири роки

Сукупні втрати України та Росії у війні можуть уже навесні цього року перевищити два мільйони осіб, при цьому приблизно дві третини з них припадають на російську сторону. Про те, що означають ці цифри для українців і росіян — як для тих, хто воює, так і для цивільних поблизу фронту, — видання The New York Times дізнавалося у своїх кореспондентів, які висвітлюють події війни.

Війна в Україні (фото з відкритих джерел)

Керівник київського бюро Ендрю Крамер охарактеризував масштаби втрат у російсько-українській війні як "вражаючу цифру" та розповів, як в Україні сприймають загибель своїх громадян.

"Минулого літа я їхав автомобілем одним містечком у центральній Україні. Усі машини зупинилися, і ми також. Люди вийшли з авто і стали на коліна. Хтось у місті розсипав квіти просто на дорозі... Повз проїхала похоронна процесія, багато машин було заповнено військовими", — згадав Крамер.

Також журналіст навів приклад військового кладовища у Львові, яке, за його словами, перетворилося на "великий простір, укритий українськими прапорами, встановленими на могилах загиблих воїнів". Він додав, що кладовище вже переповнене, і поруч відкривають нову ділянку.

У Росії більшість населення ізольована від війни

Говорячи про ставлення росіян до втрат, кореспондент Іван Нечепуренко, який працює в Росії та за її межами, зазначив, що в країні фактично сформували армію найманців, через що значна частина суспільства виявилася відстороненою від війни.

"Що стосується людських втрат, то Кремль вибудував складну схему вербування, за якою літнім чоловікам, які не змогли знайти себе в житті, щедро платять за участь у бойових діях. Це фактично ізолює більшу частину населення від війни, відсуваючи її на периферію російського суспільства", — пояснив він.

Величезна зона ураження постійно розширюється

Оцінюючи масштаби втрат, журналіст Марк Сантора звернув увагу на те, що вони формуються через "величезну зону ураження", яка невпинно збільшується, зокрема завдяки використанню дронів.

"Масштаби смертей і руйнувань, мабуть, були найважчими для того, щоб донести їх до читачів. Лінія фронту, яка майже не нагадує лінію в традиційному розумінні, з кожним роком стає дедалі смертоноснішою, оскільки величезна зона ураження між двома сторонами розширюється, а дрони й роботи перетворюють будь-який рух у ній на смертельно небезпечну авантюру", — зазначив він.

За словами Сантори, ця зона простягається більш ніж на 1200 кілометрів, що приблизно відповідає відстані між Чикаго та Нью-Йорком.

"Різанина виходить далеко за межі лінії фронту, міста й містечка регулярно зазнають обстрілів. Пошук способів жити серед смерті став центральною боротьбою для мільйонів українців уже понад чотири роки. Нещодавно Росія вдарила по пасажирському потягу, вбивши щонайменше трьох цивільних. Така атака раніше викликала б шок, а нині, на жаль, стала звичним явищем", — сказав журналіст.

Він також наголосив, що питання "хто перемагає" є хибним:

"Українці гостро відчувають ціну, яку платять. Але допоки Росія має намір знищити українську державу, вони не бачать іншого вибору".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російські військові вкотре підтвердили: їм байдуже, кого вбивати — українців чи власних солдатів. У районі Часового Яру двоє російських штурмовиків здалися в полон бійцям 24-ї бригади Сил оборони України та прямували до українських позицій у супроводі дрона. Обидва йшли з піднятими руками, що чітко фіксувалося з повітря.

Це не поодинокий випадок. У російській армії системно культивується ідея "героїчної смерті" — навіть через самознищення. Спроба здатися або зберегти життя вважається слабкістю й "зрадою". Така практика, хоча й не оформлена офіційно, фактично санкціонована зверху.