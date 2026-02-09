Смерть стає звичною: на Заході розкрили страшну ціну війни України та Росії за чотири роки

Рубрики
Сукупні втрати України та Росії у війні можуть уже навесні цього року перевищити два мільйони осіб, при цьому приблизно дві третини з них припадають на російську сторону. Про те, що означають ці цифри для українців і росіян — як для тих, хто воює, так і для цивільних поблизу фронту, — видання The New York Times дізнавалося у своїх кореспондентів, які висвітлюють події війни.
Війна в Україні (фото з відкритих джерел)
Керівник київського бюро Ендрю Крамер охарактеризував масштаби втрат у російсько-українській війні як "вражаючу цифру" та розповів, як в Україні сприймають загибель своїх громадян.
Також журналіст навів приклад військового кладовища у Львові, яке, за його словами, перетворилося на "великий простір, укритий українськими прапорами, встановленими на могилах загиблих воїнів". Він додав, що кладовище вже переповнене, і поруч відкривають нову ділянку.
Говорячи про ставлення росіян до втрат, кореспондент Іван Нечепуренко, який працює в Росії та за її межами, зазначив, що в країні фактично сформували армію найманців, через що значна частина суспільства виявилася відстороненою від війни.
Оцінюючи масштаби втрат, журналіст Марк Сантора звернув увагу на те, що вони формуються через "величезну зону ураження", яка невпинно збільшується, зокрема завдяки використанню дронів.
За словами Сантори, ця зона простягається більш ніж на 1200 кілометрів, що приблизно відповідає відстані між Чикаго та Нью-Йорком.
Він також наголосив, що питання "хто перемагає" є хибним:
"Українці гостро відчувають ціну, яку платять. Але допоки Росія має намір знищити українську державу, вони не бачать іншого вибору".
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російські військові вкотре підтвердили: їм байдуже, кого вбивати — українців чи власних солдатів. У районі Часового Яру двоє російських штурмовиків здалися в полон бійцям 24-ї бригади Сил оборони України та прямували до українських позицій у супроводі дрона. Обидва йшли з піднятими руками, що чітко фіксувалося з повітря.Це не поодинокий випадок. У російській армії системно культивується ідея "героїчної смерті" — навіть через самознищення. Спроба здатися або зберегти життя вважається слабкістю й "зрадою". Така практика, хоча й не оформлена офіційно, фактично санкціонована зверху.