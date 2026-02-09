Смерть становится привычной: на Западе раскрыли страшную цену войны Украины и России за четыре года

Совокупные потери Украины и России в войне могут уже весной этого года превысить два миллиона человек, при этом около двух третей из них приходятся на российскую сторону. О том, что означают эти цифры для украинцев и россиян — как для воюющих, так и для гражданских вблизи фронта, издание The New York Times узнавало у своих корреспондентов, освещающих события войны.

Война в Украине (фото из открытых источников)

Руководитель киевского бюро Эндрю Крамер охарактеризовал масштабы потерь в российско-украинской войне как "впечатляющую цифру" и рассказал, как в Украине воспринимают гибель своих граждан.

"Прошлым летом я ехал на автомобиле по одному городку в центральной Украине. Все машины остановились, и мы тоже. Люди вышли из авто и стали на колени. Кто-то в городе рассыпал цветы прямо на дороге... Мимо проехала похоронная процессия, многие машины были заполнены военными", — вспомнил Крамер.

Также журналист привел пример военного кладбища во Львове, которое, по его словам, превратилось в "большое пространство, покрытое украинскими флагами, установленными на могилах погибших воинов". Он добавил, что кладбище уже переполнено, и рядом открывают новый участок.

В России большинство населения изолировано от войны

Говоря об отношении россиян к потерям, работающий в России и за ее пределами корреспондент Иван Нечепуренко отметил, что в стране фактически сформировали армию наемников, из-за чего значительная часть общества оказалась отстраненной от войны.

"Что касается человеческих потерь, то Кремль выстроил сложную схему вербовки, по которой пожилым мужчинам, не сумевшим найти себя в жизни, щедро платят за участие в боевых действиях. Это фактически изолирует большую часть населения войны, отодвигая ее на периферию российского общества", — пояснил он.

Огромная зона поражения постоянно расширяется

Оценивая масштабы потерь, журналист Марк Сантора обратил внимание на то, что они формируются из-за непрерывно увеличивающейся "огромной зоны поражения", в частности благодаря использованию дронов.

"Масштабы смертей и разрушений, пожалуй, были тяжелыми для того, чтобы донести их до читателей. Линия фронта, почти не напоминающая линию в традиционном понимании, с каждым годом становится все более смертоносной, поскольку огромная зона поражения между двумя сторонами расширяется, а дроны и работы превращают любое движение в ней в смертельно опасную авантюру", — отметил он.

По словам Санторы, эта зона простирается более чем на 1200 километров, что примерно соответствует расстоянию между Чикаго и Нью-Йорком.

"Резня выходит далеко за пределы линии фронта, города и городки регулярно подвергаются обстрелам. Поиск способов жить среди смерти стал центральной борьбой для миллионов украинцев уже более четырех лет. Недавно Россия ударила по пассажирскому поезду, убив не менее трех гражданских. Такая атака раньше вызвала бы шок, а ныне, к сожалению, стала обычным явлением", — сказал журналист.

Он также подчеркнул, что вопрос "кто побеждает" ошибочен:

"Украинцы остро ощущают цену, которую платят. Но пока Россия намерена уничтожить украинское государство, они не видят иного выбора".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российские военные еще раз подтвердили : им безразлично, кого убивать — украинцев или собственных солдат. В районе Временного Яра два российских штурмовика сдались в плен бойцам 24-й бригады Сил обороны Украины и направлялись к украинским позициям в сопровождении дрона. Оба шли с поднятыми руками, что четко фиксировалось из воздуха.

Это не редкий случай. В русской армии системно культивируется идея "героической смерти" — даже из-за самоуничтожения. Попытка показаться или сохранить жизнь считается слабостью и изменой. Такая практика, хоть и не оформлена официально, фактически санкционирована сверху.