"Служба в армії РФ чи концтабір": перед яким вибором можуть насправді опинитися українці

В українському медіаполі все частіше говорять про вибори — рейтинги, ймовірні кандидати. Навіть народні депутати припускають, що Раді нинішнього скликання залишається працювати ледь не тижні.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов прокоментував “виборчі” настрої в Україні розповів, перед яким вибором можуть насправді опинитися українці.

“Погортав стрічку, почитав трохи різної аналітики. Що можна сказати? Я шокований. Усі на вибори? Ну таке враження складається. Рейтинги публікують, сперечаються про альянси. Хто проходить у Верховну Раду, хто має вищий президентський рейтинг. Люди цілком серйозно обговорюють ці речі, лаються, сперечаються і навіть обіцяють одне одному все пригадати після виборів. Ау, дорогі мої! Ви так вірите у ЗСУ? Приємно, звичайно. Але я вас засмучу”, — зазначив воїн ЗСУ.

Сазонов нагадав, що “ми не перемогли, не зафіксували ситуацію — “Війна далеко на Сході”, як хотілося б декому. Він зазначив, що військові просто вже три з половиною роки не виносять на широкий загал весь обсяг поганої інформації. За його словами, іноді у військових “проривається” інформація про реальну ситуацію, але ж їх потім і цькує суспільство — мовляв, він панікер.

“Та не панікер він. Просто розлютився від тилової розслабленості та намагається повернути вас у реальність. Які вибори? Які рейтинги? У 2025 році, як і 2022-му, у нас є загроза втратити країну. Або її частину. Більшу, ніж Донецька область. Так, ми дуже вимотали Росію. Зірвали бліцкриг, і це вже Перемога. Але їх нині на нашій території 700 тисяч. Війна не закінчена. І не закінчується. Ризиків стільки, що вже за місяць ви можете ох…ти. Сидячи дуже далеко від Донецької області”, — розповів про реальність Сазонов.

Військовий порадив не займатися нісенітницею і не сперечатися про нісенітницю — “допомагайте фронту кожен на своєму місці”.

“Вибори? Звісно, ​​вибори будуть. Але якщо ми не витягнемо – всі разом, то… Це може бути вибір між службою у російській армії чи концтабором. Постарайтеся зрозуміти та прийняти цю реальність…”, — підсумував військовий.

