"Служба в армии РФ или концлагерь": перед каким выбором могут действительно оказаться украинцы

В украинском медиаполе все чаще говорят о выборах – рейтингах, вероятных кандидатах. Даже народные депутаты предполагают, что Раде нынешнего созыва остается работать чуть ли не недели.

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов прокомментировал настроения "о выборах" в Украине рассказал, перед каким выбором могут действительно оказаться украинцы.

"Полистал ленту, почитал немного разной аналитики. Что можно сказать? Я шокирован. Все на выборы? Ну такое впечатление складывается. Рейтинги публикуют, спорят об альянсах. Кто проходит в Верховную Раду, кто имеет высший президентский рейтинг. Люди вполне серьезно обсуждают эти вещи, ругаются, спорят и даже обещают друг другу все припомнить после выборов. Ау, дорогие мои! Вы так верите в ВСУ? Приятно, конечно. Но я вас огорчу”, — отметил воин ВСУ.

Сазонов напомнил, что "мы не победили, не зафиксировали ситуацию — "Война далеко на Востоке", как хотелось бы некоторым. Он отметил, что военные просто уже три с половиной года не выносят на широкую аудиторию весь объем плохой информации. По его словам, иногда у военных "прорывается" информация о реальной ситуации, но их потом и "травит" общество — мол, он паникер.

"Да не паникер он. Просто разозлился от тыловой расслабленности и пытается вернуть вас в реальность. Какие выборы? Какие рейтинги? В 2025 году, как и в 2022-м, у нас есть угроза потерять страну. Или ее часть. Больше, чем Донецкая область. Да, мы очень вымотали Россию. Сорвали блицкриг, и это уже Победа. Но их сейчас на нашей территории 700 тысяч. Война не окончена. И не заканчивается. Рисков столько, что уже через месяц вы можете ох…ть. Сидя очень далеко от Донецкой области”, – рассказал о реальности Сазонов.

Военный посоветовал не заниматься чепухой и не спорить о чепухе — "помогайте фронту каждый на своем месте".

"Выборы? Конечно, выборы будут. Но если мы не вытянем – все вместе, то… Это может быть выбор между службой в российской армии или концлагерем. Постарайтесь понять и принять эту реальность…", — подытожил военный.

