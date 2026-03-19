Словаччина, Греція, Чехія та Австрія приєдналися до міжнародної ініціативи укриттів для України

Міжнародна Коаліція укриттів цивільного захисту для України продовжує розширюватися. До ініціативи приєдналися Словаччина, Греція, Чехія та Австрія.

До Коаліції укриттів для України долучилися ще чотири країни

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Відповідне рішення оголосили під час засідання Керівної ради Коаліції, яка координує зусилля міжнародних партнерів у сфері захисту цивільного населення.

У МВС зазначають, що ініціатива вже переходить до практичної реалізації. На сьогодні проаналізовано понад 100 проєктів захисних споруд, а також погоджено будівництво семи укриттів у прифронтових областях — зокрема у Сумській, Чернігівській, Миколаївській, Дніпропетровській, Одеській та Херсонській.

Подробиці

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що потреба в укриттях залишається надзвичайно високою через постійні обстріли.

За його словами, лише за зимовий період російські війська випустили по Україні понад 700 ракет, майже 19 тисяч дронів та тисячі керованих авіабомб.

Коаліція спрямована не лише на будівництво нових укриттів, а й на модернізацію вже існуючих, а також впровадження єдиних стандартів безпеки.

Окрім цього, партнери координують фінансування проєктів, обмінюються досвідом та впроваджують сучасні рішення у сфері цивільного захисту.

Контекст

Ініціативу було започатковано у травні 2025 року за участі України та Фінляндії. Вона є частиною довгострокової стратегії розвитку захисної інфраструктури до 2034 року.

У 2026 році держава також передбачила фінансування у розмірі 6 млрд грн для облаштування укриттів у школах і дитячих садках.

Крім того, в Україні вже діють законодавчі вимоги щодо обов’язкового будівництва укриттів під час зведення житлових і соціальних об’єктів.

Розширення Коаліції свідчить про зростання міжнародної підтримки України та готовність партнерів долучатися до посилення безпеки цивільного населення.

