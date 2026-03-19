Словакия, Греция, Чехия и Австрия присоединились к международной инициативе укрытий для Украины

Проніна Анна
К коалиции укрытий для Украины присоединились еще четыре страны
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.
Соответствующее решение было объявлено во время заседания Управляющего совета Коалиции, который координирует усилия международных партнеров в сфере защиты гражданского населения.
В МВД отмечают, что инициатива уже переходит к практической реализации. На сегодняшний день проанализировано более 100 проектов защитных сооружений, а также согласовано строительство семи укрытий в прифронтовых областях — в частности в Сумской, Черниговской, Николаевской, Днепропетровской, Одесской и Херсонской.
Министр внутренних дел Игорь Клименко подчеркнул, что потребность в укрытиях остается чрезвычайно высокой из-за постоянных обстрелов.
По его словам, только за зимний период российские войска выпустили по Украине более 700 ракет, около 19 тысяч дронов и тысячи управляемых авиабомб.
Коалиция направлена не только на строительство новых укрытий, но и на модернизацию существующих, а также внедрение единых стандартов безопасности.
Кроме того, партнеры координируют финансирование проектов, обмениваются опытом и внедряют современные решения в сфере гражданской защиты.
Инициатива была начата в мае 2025 года при участии Украины и Финляндии. Он является частью долгосрочной стратегии развития защитной инфраструктуры до 2034 года.
В 2026 году государство также предусмотрело финансирование в размере 6 млрд. грн. для обустройства укрытий в школах и детских садах.
Кроме того, в Украине уже действуют законодательные требования по обязательному строительству укрытий при строительстве жилых и социальных объектов.
Расширение коалиции свидетельствует о росте международной поддержки Украины и готовности партнеров присоединяться к усилению безопасности гражданского населения.
