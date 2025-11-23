Сліди війни у закупівлях «Мосфільму»: журналісти знайшли несподіване

Російська кіностудія "Мосфільм", яку очолює режисер і довірена особа Володимира Путіна Карен Шахназаров, виявилася причетною до закупівель військового оснащення для російської армії. Це з’ясувала російська редакція Радіо Свобода, проаналізувавши документи й державні закупівлі.

«Мосфільм» займається військовим постачанням рф

Попри те, що Шахназаров потрапив під санкції Євросоюзу у 2025 році, сама студія "Мосфільм" поки уникнула обмежень. Це дозволило компанії оформлювати замовлення на обладнання, яке прямо використовується у війні проти України.

Що саме закуповували

Згідно з розслідуванням, студія придбавала:

• дрони різних моделей,

• системи радіоелектронної боротьби,

• термінали Starlink,

• інше обладнання подвійного призначення.

У документах ці закупівлі проходили як "гуманітарна допомога для мобілізованих".



Як це стало можливим



Схема працює завдяки урядовій постанові РФ, ухваленій у 2022 році після провалу російської армії під час українського контрнаступу та оголошення мобілізації.



Цей документ дозволяє бюджетним установам — включно з регіональними, культурними та освітніми закладами — купувати товари подвійного призначення "для потреб мобілізованих громадян".



Фактично це легалізувало масові закупівлі військового обладнання цивільними структурами під виглядом благодійності.



Що викрили журналісти



Розслідувачі встановили, що:

• "Мосфільм" неодноразово закуповував техніку, яку російська армія намагалася приховувати від публічності.

• Студія робила це системно, користуючись лазівками в законодавстві.

• Дані про закупівлі відкриті в російських реєстрах, хоч сама армія приховує подібну інформацію.

Це вкотре підтверджує, що російський військовий апарат активно користується цивільними структурами для поповнення техніки й обладнання, а державні установи фактично перетворені на інструменти забезпечення війни.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Харків цього вечора знову опинився під інтенсивною атакою російських ударних безпілотників. За словами мера міста Ігоря Терехова, по Харкову завдано щонайменше кілька ударів, і небезпека повторних атак триває. Містян закликають залишатися в укриттях.