Российская киностудия "Мосфильм", возглавляемая режиссером и доверенным лицом Владимиром Путиным Кареном Шахназаров, оказалась причастной к закупкам военного оснащения для российской армии. Это выяснила российская редакция "Радио Свобода", проанализировав документы и государственные закупки.

Несмотря на то, что Шахназаров попал под санкции Евросоюза в 2025 году, сама студия "Мосфильм" пока избежала ограничений. Это позволило компании оформлять заказ на оборудование, прямо используемое в войне против Украины.

Что именно закупали

Согласно расследованию, студия приобретала:

• дроны разных моделей,

• системы радиоэлектронной борьбы,

• терминалы Starlink,

• другое оборудование двойного назначения.

В документах эти закупки проходили как "гуманитарная помощь для мобилизованных".



Как это стало возможным



Схема работает благодаря правительственному постановлению РФ, принятому в 2022 году после провала российской армии во время украинского контрнаступления и объявления мобилизации.



Этот документ позволяет бюджетным учреждениям — включая региональные, культурные и образовательные учреждения — покупать товары двойного назначения "для нужд мобилизованных граждан".



Фактически это легализовало массовые закупки военного оборудования гражданскими структурами под видом благотворительности.



Что разоблачили журналисты



Расследователи установили, что:

• "Мосфильм" не раз закупал технику, которую российская армия пыталась скрывать от публичности.

• Студия делала это системно, пользуясь лазейками в законодательстве.

• Данные о закупках открыты в российских реестрах, хотя сама армия скрывает подобную информацию.

Это еще раз подтверждает, что российский военный аппарат активно пользуется гражданскими структурами для пополнения техники и оборудования, а государственные учреждения фактически превращены в инструменты обеспечения войны.



