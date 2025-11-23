logo

BTC/USD

87895

ETH/USD

2835.47

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.7

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Следы войны в закупках «Мосфильма»: журналисты нашли неожиданное
commentss НОВОСТИ Все новости

Следы войны в закупках «Мосфильма»: журналисты нашли неожиданное

Расследование: «Мосфильм» покупал дроны, РЭБ и Starlink для армии РФ, прикрываясь «гуманитарной помощью»

23 ноября 2025, 22:36
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Российская киностудия "Мосфильм", возглавляемая режиссером и доверенным лицом Владимиром Путиным Кареном Шахназаров, оказалась причастной к закупкам военного оснащения для российской армии. Это выяснила российская редакция "Радио Свобода", проанализировав документы и государственные закупки.

Следы войны в закупках «Мосфильма»: журналисты нашли неожиданное

«Мосфильм» занимается военными поставками рф

Несмотря на то, что Шахназаров попал под санкции Евросоюза в 2025 году, сама студия "Мосфильм" пока избежала ограничений. Это позволило компании оформлять заказ на оборудование, прямо используемое в войне против Украины.

Что именно закупали

Согласно расследованию, студия приобретала:

• дроны разных моделей,

• системы радиоэлектронной борьбы,

• терминалы Starlink,

• другое оборудование двойного назначения.

В документах эти закупки проходили как "гуманитарная помощь для мобилизованных".

Как это стало возможным

Схема работает благодаря правительственному постановлению РФ, принятому в 2022 году после провала российской армии во время украинского контрнаступления и объявления мобилизации.

Этот документ позволяет бюджетным учреждениям — включая региональные, культурные и образовательные учреждения — покупать товары двойного назначения "для нужд мобилизованных граждан".

Фактически это легализовало массовые закупки военного оборудования гражданскими структурами под видом благотворительности.

Что разоблачили журналисты

Расследователи установили, что:

• "Мосфильм" не раз закупал технику, которую российская армия пыталась скрывать от публичности.

• Студия делала это системно, пользуясь лазейками в законодательстве.

• Данные о закупках открыты в российских реестрах, хотя сама армия скрывает подобную информацию.

Это еще раз подтверждает, что российский военный аппарат активно пользуется гражданскими структурами для пополнения техники и оборудования, а государственные учреждения фактически превращены в инструменты обеспечения войны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Харьков в этот вечер снова оказался под интенсивной атакой российских ударных беспилотников. По словам мэра города Игоря Терехова, по Харькову нанесено по меньшей мере несколько ударов, и опасность повторных атак продолжается. Жителей города призывают оставаться в укрытиях.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/mosfilm-drony-reb-viyna/33598496.html
Теги:

Новости

Все новости