Российская киностудия "Мосфильм", возглавляемая режиссером и доверенным лицом Владимиром Путиным Кареном Шахназаров, оказалась причастной к закупкам военного оснащения для российской армии. Это выяснила российская редакция "Радио Свобода", проанализировав документы и государственные закупки.
«Мосфильм» занимается военными поставками рф
Несмотря на то, что Шахназаров попал под санкции Евросоюза в 2025 году, сама студия "Мосфильм" пока избежала ограничений. Это позволило компании оформлять заказ на оборудование, прямо используемое в войне против Украины.
Что именно закупали
Согласно расследованию, студия приобретала:
• дроны разных моделей,
• системы радиоэлектронной борьбы,
• терминалы Starlink,
• другое оборудование двойного назначения.
В документах эти закупки проходили как "гуманитарная помощь для мобилизованных".
Как это стало возможным
Схема работает благодаря правительственному постановлению РФ, принятому в 2022 году после провала российской армии во время украинского контрнаступления и объявления мобилизации.
Этот документ позволяет бюджетным учреждениям — включая региональные, культурные и образовательные учреждения — покупать товары двойного назначения "для нужд мобилизованных граждан".
Фактически это легализовало массовые закупки военного оборудования гражданскими структурами под видом благотворительности.
Что разоблачили журналисты
Расследователи установили, что:
• "Мосфильм" не раз закупал технику, которую российская армия пыталась скрывать от публичности.
• Студия делала это системно, пользуясь лазейками в законодательстве.
• Данные о закупках открыты в российских реестрах, хотя сама армия скрывает подобную информацию.
Это еще раз подтверждает, что российский военный аппарат активно пользуется гражданскими структурами для пополнения техники и оборудования, а государственные учреждения фактически превращены в инструменты обеспечения войны.
