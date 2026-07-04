"Слабке місце армії РФ": генерал НАТО назвав фактор, який може обрушити російський фронт

Результат подальших бойових дій в Україні багато в чому залежатиме від здатності Сил оборони порушувати російську систему постачання та від реального стану армії РФ. Таку думку висловив колишній постійний представник США при НАТО генерал-лейтенант Дуглас Люте.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За словами американського військового, одним із найуразливіших елементів російської армії залишається логістика. Він зазначив, що система забезпечення військ традиційно збудована навколо залізничної інфраструктури, яка не може бути швидко перенесена чи замінена.

Саме тому удари по залізничним вузлам, локомотивним депо, мостам, тунелям, паливним базам та транспортним розв'язкам здатні суттєво ускладнити постачання російських підрозділів на окупованих територіях.

Проте, вважає Люті, щонайменше важливу роль відіграє внутрішній стан самої російської армії. За його оцінкою, значна частина особового складу має низький рівень підготовки, стикається з жорстким стилем командування та має серйозні проблеми з моральним духом.

Генерал нагадав, що неодноразово з'являлися повідомлення про жорстоке поводження російських командирів зі своїми військовослужбовцями, що додатково знижує боєздатність підрозділів.

На думку Люті, саме поєднання порушеної логістики та слабкої мотивації особового складу може створити для російських військ критичну ситуацію. Якщо армія, яка має кадрові та організаційні проблеми, втратить стабільне постачання боєприпасів, палива та техніки, її здатність утримувати позиції істотно знизиться.

У той же час генерал підкреслив, що говорити про неминучий крах російських сил поки що передчасно. Однак, за його словами, логіка сучасної війни залишається незмінною: без надійної логістики навіть численна армія поступово втрачає можливість ефективно вести бойові дії.

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