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«Слабое место армии РФ»: генерал НАТО назвал фактор, который может обрушить российский фронт

Американский генерал Дуглас Люте объяснил, почему удары по логистике способны стать критическими для российских оккупационных войск

4 июля 2026, 11:56
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Кравцев Сергей

Исход дальнейших боевых действий в Украине во многом будет зависеть от способности Сил обороны нарушать российскую систему снабжения и от реального состояния армии РФ. Такое мнение высказал бывший постоянный представитель США при НАТО генерал-лейтенант Дуглас Люте.

«Слабое место армии РФ»: генерал НАТО назвал фактор, который может обрушить российский фронт

Российские войска. Фото: из открытых источников

По словам американского военного, одним из самых уязвимых элементов российской армии остается логистика. Он отметил, что система обеспечения войск традиционно построена вокруг железнодорожной инфраструктуры, которая не может быть быстро перенесена или заменена.

Именно поэтому удары по железнодорожным узлам, локомотивным депо, мостам, тоннелям, топливным базам и транспортным развязкам способны существенно осложнить снабжение российских подразделений на оккупированных территориях.

Однако, как считает Люте, не менее важную роль играет внутреннее состояние самой российской армии. По его оценке, значительная часть личного состава имеет низкий уровень подготовки, сталкивается с жестким стилем командования и испытывает серьезные проблемы с моральным духом.

Генерал напомнил, что неоднократно появлялись сообщения о жестоком обращении российских командиров с собственными военнослужащими, что дополнительно снижает боеспособность подразделений.

По мнению Люте, именно сочетание нарушенной логистики и слабой мотивации личного состава может создать для российских войск критическую ситуацию. Если армия, испытывающая кадровые и организационные проблемы, лишится стабильного снабжения боеприпасами, топливом и техникой, ее способность удерживать позиции существенно снизится.

В то же время генерал подчеркнул, что говорить о неизбежном крахе российских сил пока преждевременно. Однако, по его словам, логика современной войны остается неизменной: без надежной логистики даже многочисленная армия постепенно теряет возможность эффективно вести боевые действия.

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