Скоро мир чи ще більша ескалація у війні: у Раді оцінили переговори з Росією

Мирні переговори між Україною та Росією наразі не демонструють жодного реального поступу. Таку оцінку в інтерв’ю дав народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

За його словами, попри заяви окремих учасників процесу про "певні успіхи", говорити про справжній прогрес немає підстав. Головна причина – відсутність вирішення ключового територіального питання.

"Можна декларувати будь-які досягнення в другорядних напрямах, але якщо базова проблема не зрушена, це не наближає нас до миру", — наголосив нардеп.

Роман Костенко підкреслив, що з військової точки зору також немає передумов ані для перемир’я, ані для стійкої мирної угоди. На його переконання, Росія використовує переговорний процес як інструмент затягування часу. Кремль, каже депутат, намагається виграти паузу, щоб перегрупувати сили, підтягнути резерви та продовжити бойові дії з новою інтенсивністю.

Таким чином, нинішній етап перемовин більше схожий на дипломатичну імітацію, ніж на реальний пошук компромісу. Українська сторона, за словами Романа Костенка, має тверезо оцінювати ситуацію і виходити передусім із безпекових реалій, а не з оптимістичних заяв, які не підкріплені конкретними рішеннями.

