Война с Россией Скоро мир или еще большая эскалация в войне: в Раде оценили переговоры с Россией
НОВОСТИ

Скоро мир или еще большая эскалация в войне: в Раде оценили переговоры с Россией

Ключевой вопрос территорий не сдвинулся с места, а Кремль только тянет время для новой эскалации, считает нардеп Роман Костенко

24 февраля 2026, 13:20
Автор:
Кравцев Сергей

Мирные переговоры между Украиной и Россией пока не демонстрируют реального прогресса. Такую оценку в интервью дал народный депутат, секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

Скоро мир или еще большая эскалация в войне: в Раде оценили переговоры с Россией

Переговоры. Фото: из открытых источников

По его словам, несмотря на заявления отдельных участников процесса об "определенных успехах", говорить о настоящем прогрессе нет оснований. Главная причина – отсутствие решения ключевого территориального вопроса.

"Можно декларировать какие-либо достижения во второстепенных направлениях, но если базовая проблема не сдвинута, это не приближает нас к миру", — подчеркнул нардеп.

Роман Костенко подчеркнул, что с военной точки зрения нет предпосылок ни для перемирия, ни для устойчивого мирного соглашения. По его убеждению Россия использует переговорный процесс как инструмент затягивания времени. Кремль, говорит депутат, пытается выиграть паузу, чтобы перегруппировать силы, подтянуть резервы и продлить боевые действия с новой интенсивностью.

Таким образом, нынешний этап переговоров больше похож на дипломатическую имитацию, чем на реальный поиск компромисса. Украинская сторона, по словам Романа Костенко, должна трезво оценивать ситуацию и исходить прежде всего из реалий безопасности, а не из оптимистических заявлений, которые не подкреплены конкретными решениями.

Читайте на портале "Комментарии" — Берлин открыт к переговорам с Россией, посвященным устоявшемуся миру в Украине, но при этом Москве сразу следует понимать, что никаких уступок не будет. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

Также издание "Комментарии" сообщало — Путин готовит новую мобилизацию: в США раскрыли настоящие планы Кремля.




Теги:

