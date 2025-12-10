Скоро буде нова атака РФ: які міста України можуть бути під загрозою

Рубрики
Російські окупанти можуть завдати удару по Києву та області. Моніторингові ресурси назвали райони, які потенційно можуть опинитися під атакою.
Удар РФ по Україні (фото з відкритих джерел)
Вони зафіксували підозрілу активність навколо столиці. Поки не уточнюється, коли саме може відбутися обстріл. "За нашими оцінками, вікно ризику у межах найближчих трьох діб", — повідомляють монітори.
Моніторинговий канал вважає, що під час найближчого обстрілу небезпека може загрожувати кільком районам столиці:
Оболонь,
Лук'янівка,
Нивки,
Святошин.
Також зазначається, що особливу обережність слід проявити жителям Лук'янівки та Нивок.
За оцінками моніторів, ворога особливо цікавили певні населені пункти Київської області.
Під загрозою обстрілу можуть перебувати чотири населені пункти:
Фастів,
Вишневе,
Святопетрівське,
Бородянка.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Кремль намагається змусити росіян добровільно йти на війну проти України. Для цього вигадують різні матеріальні стимули. У Центрі протидії дезінформації зазначили, що російська Держдума продовжила дію дозволу так званим “учасникам СВО” та членам їхніх родин не платити по кредитах на весь час участі у війні з Україною та протягом 180 днів після цього.
Аналітики ЦПД зауважили, що рішення продовжувати пільги по кредитах за участь у “СВО” свідчить, що заяви російських посадовців про готовність до дипломатії залишаються лише заявами. Реальні дії російської влади свідчать, що Кремль планує продовжувати війну проти України.