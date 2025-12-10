logo

Скоро будет новая атака РФ: какие города Украины могут быть под угрозой

Новая атака России может произойти в течение трех ближайших суток

10 декабря 2025, 20:50
Российские оккупанты могут нанести удар по Киеву и области. Мониторинговые ресурсы назвали районы, которые могут оказаться под атакой.

Скоро будет новая атака РФ: какие города Украины могут быть под угрозой

Удар РФ по Украине (фото из открытых источников)

Они зафиксировали подозрительную активность вокруг столицы. Пока не уточняется, когда может произойти обстрел. "По нашим оценкам, окно риска в ближайшие три дня", — сообщают мониторы.

Угроза удара по Киеву

Мониторинговый канал считает, что во время ближайших обстрелов опасность может угрожать нескольким районам столицы:

Оболонь,
Лукьяновка,
Нивки,
Святошино.

Также отмечают, что особую осторожность следует проявить жителям Лукьяновки и Нивок.

Угроза атаки на Киевщину

По оценкам мониторов, врага особенно интересовали некоторые населенные пункты Киевской области.

Под угрозой обстрела могут находиться четыре населенных пункта:

Фастов,
Вишневое,
Святопетровское,
Бородянка.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кремль пытается вынудить россиян добровольно идти на войну против Украины. Для этого придумывают разные материальные стимулы. В Центре противодействия дезинформации отметили, что российская Госдума продлила действие разрешения так называемым "участникам СВО" и членам их семей не платить по кредитам на все время участия в войне с Украиной и в течение 180 дней после этого.

"Кроме того, ранее в РФ разрешили "списывать" долги по кредитам и проценты погибшим "участникам СВО" и членам их семей. Кредитные льготы в РФ введены в начале полномасштабного вторжения в Украину и в течение войны постоянно продолжаются и расширяются", — сообщили в Центре.

Аналитики ЦПИ отметили, что решение продолжать льготы по кредитам за участие в СВО свидетельствует, что заявления российских чиновников о готовности к дипломатии остаются только заявлениями. Реальные действия российских властей свидетельствуют, что Кремль планирует продолжать войну против Украины.



Источник: https://t.me/kyiv_airdef/19883
