Росіяни не хочуть йти на війну проти України: що вигадали в Кремлі
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни не хочуть йти на війну проти України: що вигадали в Кремлі

Як влада РФ заохочує росіян йти на війну проти України

10 грудня 2025, 17:29
Автор:
Кречмаровская Наталия

Кремль намагається змусити росіян добровільно йти на війну проти України. Для цього вигадують різні матеріальні стимули.

Росіяни не хочуть йти на війну проти України: що вигадали в Кремлі

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що російська Держдума продовжила дію дозволу так званим “учасникам СВО” та членам їхніх родин не платити по кредитах на весь час участі у війні з Україною та протягом 180 днів після цього. 

“Крім того, раніше у РФ дозволили “списувати” борги по кредитах та відсотки загиблим “учасникам СВО” і членам їхніх родин. Кредитні пільги у РФ введені на початку повномасштабного вторгнення в Україну та протягом війни постійно продовжуються та розширюються”, — повідомили в Центрі. 

Аналітики ЦПД зауважили, що рішення продовжувати пільги по кредитах за участь у “СВО” свідчить, що заяви російських посадовців про готовність до дипломатії залишаються лише заявами. Реальні дії російської влади свідчать, що Кремль планує продовжувати війну проти України. 

“У Кремлі вигадують нові матеріальні стимули, які б спонукали росіян йти воювати. Так російська влада намагається компенсувати величезні втрати та постійне скорочення охочих підписувати контракти на участь в “СВО”, — повідомляють в ЦПД.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що під час візиту до Індії російському лідеру Володимиру Путіну поставили питання, яке загнало його в глухий кут. Він фактично відмовився давати відповідь на запитання, чому російська армія руйнує домівки мешканців сходу України, навіть тих, хто підтримує російську окупацію. Замість відповіді він удав, що не зрозумів питання. Путін традиційно спробував перекласти відповідальність за війну на Україну.



Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16484
