Россияне не хотят идти на войну против Украины: что придумали в Кремле

Кремль пытается вынудить россиян добровольно идти на войну против Украины. Для этого придумывают разные материальные стимулы.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации отметили, что российская Госдума продлила действие разрешения так называемым "участникам СВО" и членам их семей не платить по кредитам на все время участия в войне с Украиной и в течение 180 дней после этого.

"Кроме того, ранее в РФ разрешили "списывать" долги по кредитам и проценты погибшим "участникам СВО" и членам их семей. Кредитные льготы в РФ введены в начале полномасштабного вторжения в Украину и в течение войны постоянно продолжаются и расширяются", — сообщили в Центре.

Аналитики ЦПД отметили, что решение продолжать льготы по кредитам за участие в "СВО" свидетельствует, что заявления российских чиновников о готовности к дипломатии остаются только заявлениями. Реальные действия российских властей свидетельствуют, что Кремль планирует продолжать войну против Украины.

"В Кремле придумывают новые материальные стимулы, которые бы побудили россиян идти воевать. Так российские власти пытаются компенсировать огромные потери и постоянное сокращение желающих подписывать контракты на участие в "СВО", — сообщили в ЦПД.

