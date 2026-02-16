logo_ukra

Складних ракет стає все більше: озвучено тривожний прогноз нових масованих атак РФ
Складних ракет стає все більше: озвучено тривожний прогноз нових масованих атак РФ

Україна повинна співпрацювати з Європою для збільшення постачань ППО, які можуть перехоплювати балістичні ракети

16 лютого 2026, 14:40
Автор:
Клименко Елена

Окупанти постійно шукають слабкі місця в українській протиповітряній обороні, що призводить до раптових ракетних атак, зокрема, використанням ракет "Циркон". Як зазначив Анатолій Храпчинський, офіцер повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства, останнім часом Росія значно збільшила застосування ракет, які важко перехопити. Це є частиною стратегії, спрямованої на виявлення "дірок" у нашій оборонній системі.

"Ця тактика націлена на те, щоб знайти слабкі місця в нашій протиповітряній обороні через використання ракет, до яких у нас є серйозна нестача засобів протидії", — зазначив експерт. 

Росія активно тестує свої новітні надзвукові ракети в реальних бойових умовах, завдаючи ударів по території України. Зокрема, такі ж випробування раніше проводилися з ракетами типу "Кинджал" та іншими подібними засобами ураження.

"Використання цих ракет – це своєрідне тестування зброї в реальному часі, щоб перевірити, як світові системи протиповітряної оборони здатні протистояти таким загрозам", — пояснив Храпчинський. 

На фоні цього, він підкреслив, що Україні необхідно активніше співпрацювати з західними партнерами для збільшення постачання ракет до систем ППО, здатних ефективно знищувати балістичні ракети.

"Нам слід нарощувати роботу з союзниками для розширення постачання ракет, які зможуть впоратися з ворожою балістикою", — зазначив експерт. 

Крім того, Храпчинський акцентував на необхідності збільшення кількості систем ППО, які спеціалізуються на перехопленні балістичних цілей. Він також підкреслив важливість європейської ініціативи щодо створення новітніх зенітно-ракетних комплексів.

"Особливо важливим є європейський франко-італійський комплекс SAMP/T, який у своїй новітній модифікації здатний знищувати балістичні ракети навіть зі складними траєкторіями. Європа повинна прискорити виробництво таких систем і стати своєрідним європейським аналогогом Patriot, щоб забезпечити захист від подібних загроз", — додав він. 

Портал "Коментарі" вже писав, що обіцянка допомогти не є гарантією, що вона буде надана в потрібний момент. Саме тому Україна повинна покладатися в першу чергу на власні Збройні сили, а допомога партнерів буде лише додатковим бонусом, вважає військовий аналітик Давид Шарп.  



