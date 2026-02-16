logo

Сложных ракет становится все больше: озвучен тревожный прогноз новых массированных атак РФ
НОВОСТИ

Сложных ракет становится все больше: озвучен тревожный прогноз новых массированных атак РФ

Украина должна сотрудничать с Европой для увеличения поставок ПВО, которые могут перехватывать баллистические ракеты

16 февраля 2026, 14:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

оккупанты постоянно ищут слабые места в украинской противовоздушной обороне, что приводит к внезапным ракетным атакам, в частности, использованием ракет "Циркон". Как отметил Анатолий Храпчинский, офицер воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия, в последнее время Россия значительно увеличила применение тяжело перехвативших ракет. Это часть стратегии, направленной на выявление "дыр" в нашей оборонной системе.

Сложных ракет становится все больше: озвучен тревожный прогноз новых массированных атак РФ

Фото: из открытых источников

"Эта тактика нацелена на то, чтобы найти слабые места в нашей противовоздушной обороне из-за использования ракет, к которым у нас есть серьезная нехватка средств противодействия", – отметил эксперт.

Россия активно тестирует свои новейшие сверхзвуковые ракеты в реальных боевых условиях, нанося удары по территории Украины. В частности, такие же испытания ранее проводились с ракетами типа "Кинжал" и другими подобными средствами поражения.

"Использование этих ракет – это своеобразное тестирование оружия в реальном времени, чтобы проверить, как мировые системы противовоздушной обороны способны противостоять таким угрозам", – пояснил Храпчинский.

На фоне этого он подчеркнул, что Украине необходимо активнее сотрудничать с западными партнерами для увеличения поставок ракет в системы ПВО, способных эффективно уничтожать баллистические ракеты.

"Нам следует наращивать работу с союзниками для расширения поставок ракет, которые смогут справиться с враждебной баллистикой", — отметил эксперт.

Кроме того, Храпчинский акцентировал внимание на необходимости увеличения количества систем ПВО, специализирующихся на перехвате баллистических целей. Он также подчеркнул важность европейской инициативы по созданию новейших зенитно-ракетных комплексов.

"Особенно важен европейский франко-итальянский комплекс SAMP/T, который в своей новейшей модификации способен уничтожать баллистические ракеты даже со сложными траекториями. Европа должна ускорить производство таких систем и стать своеобразным европейским аналогом Patriot, чтобы обеспечить защиту от подобных угроз", — добавил он.

Портал "Комментарии" уже писал , что обещание помочь не является гарантией, что оно будет предоставлено в нужный момент. Именно поэтому Украина должна полагаться в первую очередь на собственные вооруженные силы, а помощь партнеров будет лишь дополнительным бонусом, считает военный аналитик Давид Шарп.



