Лише ця гарантія безпеки позбавить Путіна бажання воювати з Україною: експерт шокував сценарієм

Обіцянка допомогти не є гарантією, що вона буде надана в потрібний момент. Саме тому Україна повинна покладатися в першу чергу на власні Збройні сили, а допомога партнерів буде лише додатковим бонусом, вважає військовий аналітик Давид Шарп. У своєму інтерв'ю Ірині Узловій на YouTube він пояснив важливість цієї стратегії для країни.

"Обіцянка допомоги, навіть якщо вона прописана в певних обсягах, більше нагадує зобов'язання, а не надійний гарантований план дій", — зазначив експерт. Шарп підкреслив, що обіцянки не можна порівнювати з юридичними контрактами, за порушення яких можна подати в суд. Зміна урядів чи політики в інших країнах може призвести до скасування допомоги, і з цим неможливо нічого вдіяти. "Навіть якщо країна обіцяє підтримку, її невиконання стане ударом по репутації, але це все одно не гарантує, що допомога буде надана", — додав він.

Шарп пояснив, що для України найважливішою гарантією є її власні Збройні сили.

"Поки не буде чіткої обіцянки зовнішнього втручання, головною і єдиною справжньою гарантією є міць Збройних сил України та готовність суспільства і влади постійно підтримувати обороноздатність", — заявив він.

Військовий аналітик зазначив, що для цього потрібно підтримувати велику армію, активно розвивати військово-промисловий комплекс (ВПК) та постійно проводити навчання.

"Це вимагає розвитку резервістської служби, утримання значних Збройних сил, постійного вдосконалення технічних можливостей, зокрема, через далекобійні ракети, які можуть створити суттєвий фактор залякування для ворога", — підсумував Шарп.

Він наголосив, що Україна повинна бути готовою до будь-яких загроз і постійно оцінювати ситуацію на кілька кроків вперед, щоб мати змогу ефективно реагувати на нові виклики.

