Это точно остановит Путина: назван единственный способ для Украины победить в войне

Обещание помочь не является гарантией, что оно будет предоставлено в нужный момент. Именно поэтому Украина должна полагаться в первую очередь на собственные вооруженные силы, а помощь партнеров будет лишь дополнительным бонусом, считает военный аналитик Давид Шарп. В своем интервью Ирине Узловой на YouTube он объяснил важность этой стратегии для страны.

Фото: из открытых источников

"Обещание помощи, даже если оно прописано в определенных объемах, больше напоминает обязательства, а не надежный гарантированный план действий", — отметил эксперт. Шарп подчеркнул, что обещания нельзя сравнивать с юридическими контрактами, за нарушение которых можно подать в суд. Смена правительств или политики в других странах может привести к отмене помощи, и с этим невозможно ничего сделать. "Даже если страна обещает поддержку, ее невыполнение станет ударом по репутации, но это все равно не гарантирует, что помощь будет предоставлена", — добавил он.

Шарп объяснил, что для Украины важнейшей гарантией являются ее собственные вооруженные силы.

"Пока не будет четкого обещания внешнего вмешательства, главной и единственной настоящей гарантией является мощь Вооруженных сил Украины и готовность общества и власти постоянно поддерживать обороноспособность", — заявил он.

Военный аналитик отметил, что для этого нужно поддерживать большую армию, активно развивать военно-промышленный комплекс (ВПК) и постоянно проводить учения.

"Это требует развития резервистской службы, содержания значительных Вооруженных сил, постоянного совершенствования технических возможностей, в частности, из-за дальнобойных ракет, которые могут создать существенный фактор устрашения для врага", — подытожил Шарп.

Он подчеркнул, что Украина должна быть готова к любым угрозам и постоянно оценивать ситуацию на несколько шагов вперед, чтобы эффективно реагировать на новые вызовы.

