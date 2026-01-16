Скільки вояк поклав в Україні за рік Путін: чому цифри 2026-го року вже вражають

Російські окупанти весь 2025 рік продовжили свою наступальну кампанію в Україні, за що вже заплатили велику ціну. Скільки РФ на війні РФ за рік втратила солдатів? Які зараз зазнає втрат ворог? Видання "Коментарі" розбиралося з цього питання, вивчивши думки експертів.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Кількість втрат окупаційної армії насправді може бути більшою

Військовий експерт Іван Тимочко заявив в ефірі каналу "Київ 24", що російські окупанти за рік втратили таку кількість солдатів, яка дорівнює двом європейським арміям.

"Вся армія Німеччини — це 200 тис. британська, французька армії навіть не дотягують до 200 тис. особового складу... Росіяни за рік втратили дві великі європейські армії. Але це не тільки за один рік — це рік за роком. І кожна така втрата — гігантська", — наголосив експерт.

Іван Тимочко додав, що значна частина ліквідованих російських солдатів – це найманці та українці, яких примусово мобілізували на окупованих територіях України, а також російські в'язні.

Експерт також зазначив, що кількість втрат окупаційної армії насправді може бути більшою: мова може йти про орієнтовно на кілька десятків тисяч більшу цифру.

РФ "поклала" в Україні величезну кількість солдатів

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що у січні 2026 року Москва для захоплення 1 кв. км території України лише за тиждень "поклала" дві роти своїх солдатів.

За словами експерта, за другий тиждень січня ворожа армія захопила 43 кв. км. території України. Як зазначає експерт, це – один із найнижчих показників у тижневому вираженні порівняно з другою половиною 2025 року. За його даними, у січні 2026 року ворог окупував 91 кв. км. території України. Втрати особового складу противника за другий тиждень січня становили 7190 солдатів, за перший – 6930.

Пропорція втрат особового складу на 1 кв. км української землі в середньому склала 167 окупантів, або фактично дві роти клали протягом минулого тижня на те, щоб захопити 1 кв. км! одним із найвищих показників втрат у пропорції до захопленої території порівняно з 2025 роком", — наголосив аналітик.

Причиною таких показників є кілька факторів. По-перше, на ряді основних напрямів противник уперся в малі та середні міста, які захопити з наскоку не виходить, але вони "з'їдають" багато ресурсів. Це, зокрема, Покровськ, Мирноград, Куп'янськ, Лиман, Гуляйполе, Годинник Яр. У польових умовах бої значно сповільнилися та стагнують, пояснює Коваленко.

Другий фактор – погода.

"Наступати піхотою в мороз і снігопад — таке собі задоволення, особливо на сході і північному сході театру бойових дій. Погодні умови не тільки сковують мобільність підрозділів противника, а й впливають на зростання втрат. протримається до кінця зими", — припускає оглядач.

Читайте також на порталі "Коментарі" — лінія фронту знову зміщується: у яких двох областях найсильніше тисне ворог.



