Скільки вояк поклав в Україні за рік Путін: чому цифри 2026-го року вже вражають

Кравцев Сергей
Російські окупанти весь 2025 рік продовжили свою наступальну кампанію в Україні, за що вже заплатили велику ціну. Скільки РФ на війні РФ за рік втратила солдатів? Які зараз зазнає втрат ворог? Видання "Коментарі" розбиралося з цього питання, вивчивши думки експертів.
Російські війська. Фото: із відкритих джерел
Військовий експерт Іван Тимочко заявив в ефірі каналу "Київ 24", що російські окупанти за рік втратили таку кількість солдатів, яка дорівнює двом європейським арміям.
Іван Тимочко додав, що значна частина ліквідованих російських солдатів – це найманці та українці, яких примусово мобілізували на окупованих територіях України, а також російські в'язні.
Експерт також зазначив, що кількість втрат окупаційної армії насправді може бути більшою: мова може йти про орієнтовно на кілька десятків тисяч більшу цифру.
Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що у січні 2026 року Москва для захоплення 1 кв. км території України лише за тиждень "поклала" дві роти своїх солдатів.
За словами експерта, за другий тиждень січня ворожа армія захопила 43 кв. км. території України. Як зазначає експерт, це – один із найнижчих показників у тижневому вираженні порівняно з другою половиною 2025 року. За його даними, у січні 2026 року ворог окупував 91 кв. км. території України. Втрати особового складу противника за другий тиждень січня становили 7190 солдатів, за перший – 6930.
Причиною таких показників є кілька факторів. По-перше, на ряді основних напрямів противник уперся в малі та середні міста, які захопити з наскоку не виходить, але вони "з'їдають" багато ресурсів. Це, зокрема, Покровськ, Мирноград, Куп'янськ, Лиман, Гуляйполе, Годинник Яр. У польових умовах бої значно сповільнилися та стагнують, пояснює Коваленко.
Другий фактор – погода.
