Сколько вояк положил в Украине за год Путин: почему уже цифры 2026-го года впечатляют

Российские оккупанты весь 2025-й год продолжили свою наступательную кампанию в Украине, за что уже заплатили большую цену. Сколько РФ на войне РФ за год потеряла солдат? Какие сейчас несет потери враг? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Количество потерь оккупационной армии на самом деле может быть больше

Военный эксперт Иван Тимочко заявил в эфире канала "Киев 24", что российские оккупанты за год потеряли такое количество солдат, которое равно двум европейским армиям.

"Вся армия Германии – это 200 тыс. британская, французская армии даже не дотягивают до 200 тыс. личного состава... Россияне за год потеряли две большие европейские армии. Но это не только за один год – это год за годом. И каждая такая потеря — гигантская", — акцентировал эксперт.

Иван Тимочко добавил, что значительная часть ликвидированных российских солдат – это наемники и украинцы, которых принудительно мобилизовали на оккупированных территориях Украины, а также российские заключенные.

Эксперт также отметил, что количество потерь оккупационной армии на самом деле может быть больше: речь может идти об ориентировочно на несколько десятков тысяч большей цифре.

РФ "положила" в Украине огромное количество солдат

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что в январе 2026 года Москва для захвата 1 кв. км территории Украины всего за неделю "положила" две роты своих солдат.

По словам эксперта, за вторую неделю января вражеская армия захватила 43 кв. км территории Украины. Как отмечает эксперт, это – один из самых низких показателей в недельном выражении по сравнению со второй половиной 2025 года. По его данным, в январе 2026 года враг оккупировал 91 кв. км территории Украины. Потери личного состава противника за вторую неделю января составили 7190 солдат, за первую – 6930.

"Пропорция потерь личного состава на 1 кв. км украинской земли в среднем составила 167 оккупантов, или фактически две роты клали в течение прошлой недели на то, чтобы захватить 1 кв. км! В целом, за первую половину января оккупанты потеряли 14 120 (солдат – ред.), а пропорция потерь... составила 155 тел на 1 кв. км, что является одним из самых высоких показателей потерь в пропорции к захваченной территории по сравнению с 2025 годом", — подчеркнул аналитик.

Причиной таких показателей является несколько факторов. Во-первых, на ряде основных направлений противник уперся в малые и средние города, которые захватить с наскока не получается, но они "съедают" много ресурсов. Это, в частности, Покровск, Мирноград, Купянск, Лиман, Гуляйполе, Часов Яр. В полевых условиях бои значительно замедлились и стагнируют, объясняет Коваленко.

Второй фактор – погода.

"Наступать пехотой в мороз и снегопад – такое себе удовольствие, особенно на востоке и северо-востоке театра боевых действий. Погодные условия не только сковывают мобильность подразделений противника, но и влияют на рост потерь. Не хотелось бы забегать вперед, но судя по предыдущим показателям, думаю, нынешняя тенденция высоких потерь в пропорции к незначительному продвижению противника продержится до конца зимы", — предполагает обозреватель.

