Сколько вояк положил в Украине за год Путин: почему уже цифры 2026-го года впечатляют

Кравцев Сергей
Российские оккупанты весь 2025-й год продолжили свою наступательную кампанию в Украине, за что уже заплатили большую цену. Сколько РФ на войне РФ за год потеряла солдат? Какие сейчас несет потери враг? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Иван Тимочко заявил в эфире канала "Киев 24", что российские оккупанты за год потеряли такое количество солдат, которое равно двум европейским армиям.
Иван Тимочко добавил, что значительная часть ликвидированных российских солдат – это наемники и украинцы, которых принудительно мобилизовали на оккупированных территориях Украины, а также российские заключенные.
Эксперт также отметил, что количество потерь оккупационной армии на самом деле может быть больше: речь может идти об ориентировочно на несколько десятков тысяч большей цифре.
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что в январе 2026 года Москва для захвата 1 кв. км территории Украины всего за неделю "положила" две роты своих солдат.
По словам эксперта, за вторую неделю января вражеская армия захватила 43 кв. км территории Украины. Как отмечает эксперт, это – один из самых низких показателей в недельном выражении по сравнению со второй половиной 2025 года. По его данным, в январе 2026 года враг оккупировал 91 кв. км территории Украины. Потери личного состава противника за вторую неделю января составили 7190 солдат, за первую – 6930.
Причиной таких показателей является несколько факторов. Во-первых, на ряде основных направлений противник уперся в малые и средние города, которые захватить с наскока не получается, но они "съедают" много ресурсов. Это, в частности, Покровск, Мирноград, Купянск, Лиман, Гуляйполе, Часов Яр. В полевых условиях бои значительно замедлились и стагнируют, объясняет Коваленко.
Второй фактор – погода.
