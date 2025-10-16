Скільки української території РФ окупувала у вересні: дані британської розвідки

Минулого місяця, тобто у вересні, російські загарбники, швидше за все, захопили приблизно 250 квадратних кілометрів території України. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні розвідки Великобританії у соцмережі Х.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Зазначається, що це значно менше, ніж у серпні 2025 року, коли армії Росії вдалося окупувати приблизно 465 кв. км української землі. На думку британської розвідки, помітне зменшення пов'язане з необхідністю передислокації своїх військ.

"Це відбувається після помірного щомісячного зменшення кількості захоплених територій з червня по серпень 2025 року. Помітне зменшення кількості захоплених територій з серпня по вересень 2025 року дуже ймовірно пов'язане з тим, що сили РФ зосереджувалися на передислокації кількох російських дивізій вдоль Сумській області у Донецьку, Херсонську та Запорізьку області", — вважають британські розвідники.

Також розвідка Британії зазначає, що російські окупанти продовжують просування на Дніпропетровщині і зараз ведуть бої за міста Олексіївка та Новогригорівка. На початку чи в середині жовтня, ймовірно, окупантам вдалося захопити місто Вербове.

"Війська РФ ведуть бої за більшу частину Куп’янська Харківської області. Згідно з повідомленнями, російські війська захопили більшість висотних будівель у північній половині міста, а українські війська проводять операції з їх очищення. Крім того, сили РФ продовжують інтенсивні зусилля з оточення Покровська Донецької області, ключового українського логістичного вузла на Донбасі", — додається в звіті.

