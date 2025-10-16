logo

Сколько украинской территории РФ оккупировала в сентябре: данные британской разведки
Сколько украинской территории РФ оккупировала в сентябре: данные британской разведки

Россияне захватили значительно меньше территории, чем в августе 2025 года, когда армии России удалось оккупировать примерно 465 кв. км украинской земли

16 октября 2025, 15:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В прошлом месяце, то есть, в сентябре российские захватчики, скорее всего, захватили приблизительно 250 квадратных километров территории Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении разведки Великобритании в соцсети Х.

Сколько украинской территории РФ оккупировала в сентябре: данные британской разведки

Российские войска. Фото: из открытых источников

Отмечается, что это значительно меньше, чем в августе 2025 года, когда армии России удалось оккупировать примерно 465 кв. км украинской земли. По мнению британской разведки, заметное уменьшение связано с необходимостью передислокации своих войск.

"Это происходит после умеренного ежемесячного уменьшения количества захваченных территорий с июня по август 2025 года. Заметное уменьшение количества захваченных территорий с августа по сентябрь 2025 года очень вероятно связано с тем, что силы РФ сосредотачивались на передислокации нескольких российских дивизий вдоль линии фронта, в том числе воздушно-десантных дивизий, из Сумской области в Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области", — считают британские разведчики.

Также разведка Британии отмечает, что российские оккупанты продолжают продвижение в Днепропетровской области и сейчас ведут бои за города Алексеевка и Новогригорьевка. В начале или в середине октября, вероятно, оккупантам удалось захватить город Вербово.

"Войска РФ ведут бои за большую часть Купянска Харьковской области. Согласно сообщениям, российские войска захватили большинство высотных зданий в северной половине города, а украинские войска проводят операции по их очистке. Кроме того, силы РФ продолжают интенсивные усилия по окружению Покровска Донецкой области, ключевого украинского логистического узла на Донбассе", — говорится в отчете.

Читайте также на портале "Комментарии" — массированная атака по Украине: сколько произошло "прилетов" ночью.




Источник: https://x.com/DefenceHQ/status/1978744691601309718?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet
