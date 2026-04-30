Скільки українських дітей могла викрасти Росія з 2022 року: цифри шокують

Кречмаровская Наталия
Росія не тільки окупувала українські території, а й викрала українських дітей. Питанням розшуку, повернення та реабілітації депортованих українських дітей був присвячений захід Civil Society & Expert Day: Міжнародна коаліція за повернення українських дітей.
Повернення дітей, викрадених РФ. Фото портал "Коментарі"
Скільки українських дітей перебуває на окупованій території чи на території Росії — достеменно невідомо. Омбудсман України Дмитро Лубінець оперує двома — цифрами, які можуть показати масштаб проблем і обсяги роботи, яку потрібно зробити. 1,6 млн — це кількість дітей, які проживали на території перед окупацією РФ. Друга цифра, яку називає Уповноважена при президентові РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова у своєму звіті — 742 тис. дітей за період з лютого по грудень 2022 року фізично перемістились на територію Російської Федерації. Є ще третя цифра — 20570 дітей офіційно доведено, що вони депортовані. Вдалося повернути за 4 роки — 2100 дітей.
Процес повернення дітей наразі дуже тривалий — потрібно до 9 місяців, щоб повернути дитину на територію України. Процес максимально гальмує російська сторона. Щоб повернути дитину, потрібно довести, що ця дитина українська. Організації стикаються з безліччю перепон, адже Росія намагається якомога швидше інтегрувати дитину в російське середовище.
Дмитро Лубінець розповів, що процес повернення складається з чотирьох основних елементів.
Голова правління Ukraine Children Rights Network Дарія Касьянова зазначила, що масштаб проблеми не відповідає реальним результатам.За її словами, навіть, якщо відштовхуватися від офіційної цифри 20570 депортованих дітей за чотири роки повернуто тільки 2100 дітей.
Представники влади та організацій, що займаються повернення дітей переконані, що повернути потрібно всіх викрадених дітей. Хоча, за словами Дар’ї Касьянової і відчувається певна міжнародна втома, нормалізація процесу. Учасники заходу переконані, що для повернення українських дітей потрібен міжнародний тиск. Саме обговоренню цих питань і буде присвячена зустріч 11 травня у Брюсселі учасників Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, викрадених Росією, до якої входять 47 країн. Лубінець зауважив, що цей захід дуже важливий — допомагає щонайменше тримати фокус уваги на питанні депортації українських дітей. При цьому зауважив, що чимало країн юридично не хочуть долучатись до Коаліції через побоювання щодо можливого розриву економічних зв’язків з РФ.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що насправді сталося з дітьми-сиротами, евакуйованими до Туреччини.