Скільки українських дітей могла викрасти Росія з 2022 року: цифри шокують

Скільки українських дітей перебуває на окупованій території чи на території Росії — достеменно невідомо. Омбудсман України Дмитро Лубінець оперує двома — цифрами, які можуть показати масштаб проблем і обсяги роботи, яку потрібно зробити. 1,6 млн — це кількість дітей, які проживали на території перед окупацією РФ. Друга цифра, яку називає Уповноважена при президентові РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова у своєму звіті — 742 тис. дітей за період з лютого по грудень 2022 року фізично перемістились на територію Російської Федерації. Є ще третя цифра — 20570 дітей офіційно доведено, що вони депортовані. Вдалося повернути за 4 роки — 2100 дітей.

Процес повернення дітей наразі дуже тривалий — потрібно до 9 місяців, щоб повернути дитину на територію України. Процес максимально гальмує російська сторона. Щоб повернути дитину, потрібно довести, що ця дитина українська. Організації стикаються з безліччю перепон, адже Росія намагається якомога швидше інтегрувати дитину в російське середовище.

Дмитро Лубінець розповів, що процес повернення складається з чотирьох основних елементів.

“Система повернення дітей ламається на території Російської Федерації і через позицію РФ. Найголовніше — знайти, де фізично знаходяться українські діти, адже їм роблять нові документи, передають в російські сім’ї. Без цього елементу не розпочинається жодний фізичний процес повернення українських дітей. Другий елемент — потрібно довести, що є всі документи, які підтверджують, що це українська дитина. Третій елемент – це логістичний маршрут. Як повернути українську дитину? Через територію яких країн? Хто фізично поїде на територію РФ з документами? І як гарантувати, що ця людина вже з дітьми повернеться назад? Четвертий елемент – реабілітація повернутих дітей — відновлення, психологічна підтримка, соціальна допомога конкретній сім'ї. Кожна дитина, яку повернули, пройшла цей шлях”, — розповів Дмитро Лубінець.

Голова правління Ukraine Children Rights Network Дарія Касьянова зазначила, що масштаб проблеми не відповідає реальним результатам.За її словами, навіть, якщо відштовхуватися від офіційної цифри 20570 депортованих дітей за чотири роки повернуто тільки 2100 дітей.

“Це означає, що 80% дітей залишаються під контролем Росії. І тут відбувається дійсно певна нормалізація цього процесу. Навіть якщо подивитись, як люди сприймають інформацію — повернули там 5, 10, 15 дітей і сприймається, що це успіх. А насправді ні, це не успіх. Це ілюзія прогресу. Тому що велика кількість дітей залишається під контролем Росії”, — зазначила Дар’я Касьянова.

Представники влади та організацій, що займаються повернення дітей переконані, що повернути потрібно всіх викрадених дітей. Хоча, за словами Дар’ї Касьянової і відчувається певна міжнародна втома, нормалізація процесу. Учасники заходу переконані, що для повернення українських дітей потрібен міжнародний тиск. Саме обговоренню цих питань і буде присвячена зустріч 11 травня у Брюсселі учасників Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, викрадених Росією, до якої входять 47 країн. Лубінець зауважив, що цей захід дуже важливий — допомагає щонайменше тримати фокус уваги на питанні депортації українських дітей. При цьому зауважив, що чимало країн юридично не хочуть долучатись до Коаліції через побоювання щодо можливого розриву економічних зв’язків з РФ.

