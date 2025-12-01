Насильство та рання вагітність: що насправді сталося з дітьми-сиротами, евакуйованими до Туреччини

В Україні розгорівся скандал навколо евакуації дітей-сиріт до Туреччини: розслідування виявило порушення, а фонд Шостака заявляє про спротив системи

Діти. Фото портал "Коментарі"

В Україні триває суспільний резонанс навколо ситуації з дітьми-сиротами, яких на початку повномасштабного вторгнення було евакуйовано з Дніпропетровської області до Туреччини в межах проєкту “Дитинство без війни”. Евакуацію організовував благодійний фонд бізнесмена Руслана Шостака, ініціативу підтримували впливові українці, серед них – співачка Оля Полякова, повідомляє "Слідство.Інфо".

Як встановили журналісти, після двох років перебування дітей у Туреччині до них приїхала перевірка представників Офісу Омбудсмана та міжнародних структур. У підготовленому звіті зафіксовано серйозні порушення прав дітей: психологічне й фізичне насильство, а також випадки вагітності серед неповнолітніх дівчат. Після цього проєкт закрили, а поліція відкрила кримінальне провадження.

Журналісти поспілкувалися з дітьми, які розповіли про тиск з боку вихователів та примушування брати участь у концертах і відеозйомках для фандрейзингу. Найбільше занепокоєння викликали свідчення про те, що сторонні особи, включно з працівниками готелю, мали доступ до дітей, а вихователі не перешкоджали спілкуванню підлітків із місцевими хлопцями. Деякі стосунки завершилися вагітністю.

Фонд Шостака заявляє, що журналісти порушили надзвичайно важливу тему, яка десятиліттями лишалася в тіні — права дітей. Представники організації наголошують: система інтернатів роками демонструє неефективність, створює бар’єри для усиновлювачів, є корупційною та непрозорою.

У фонді підкреслюють, що працювали виключно в межах закону, а всі діти перебували під опікою державних вихователів, які несли повну юридичну відповідальність. Робота фонду не передбачала прямої взаємодії з дітьми без участі державних представників.

Там також заявляють, що евакуація показала справжній масштаб інституційних проблем: "Безпрецедентна концентрація дітей в одному місці підсвітила всі виклики системи, які зазвичай приховані в стінах різних інтернатів".

Фонд стверджує, що намагається реформувати сферу усиновлення, але стикається з сильним опором. За їх даними, певні групи "на місцях" зацікавлені у збереженні старої моделі через корупцію та фінансові вигоди: "Сьогодні ми бачимо координацію анонімних атак і появу замовних матеріалів. Це не журналістика, це спротив системи".

Фонд заявляє, що обирає сторону дітей і продовжить працювати над тим, щоб якомога більше дітей виховувалися в сім’ях. Також він відкритий до звернень дітей та їхніх законних представників у разі можливих порушень прав.

Організація закликала медіа звертатися за коментарями напряму та гарантувала відповідь протягом 24 годин.

При цьому у фонді зауважили, що всі діти зі статусом, супроводжуючі особи та їхні рідні діти мали медичне страхування. Це забезпечувало надання екстреної медичної допомоги. За час проєкту дітям пролікували 950 зубів. Відбулось 1400 страхових і 1150 планових звернень до лікарів. Діти отримали 850 годин додаткових освітніх занять та курсів, для них було проведено 170 екскурсій та розважальних заходів.







