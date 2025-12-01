Насилие и ранняя беременность: что произошло с детьми-сиротами, эвакуированными в Турцию

В Украине разгорелся скандал вокруг эвакуации детей-сирот в Турцию: расследование выявило нарушения, а фонд Шостака заявляет о сопротивлении системы

Дети. Фото портал "Комментарии"

В Украине продолжается общественный резонанс вокруг ситуации с детьми-сиротами, которые в начале полномасштабного вторжения были эвакуированы из Днепропетровской области в Турцию в рамках проекта "Детство без войны". Эвакуацию организовывал благотворительный фонд бизнесмена Руслана Шостака, инициативу поддерживали влиятельные украинцы, среди них – певица Оля Полякова, сообщает "Слидство.Инфо".

Как установили журналисты, после двух лет пребывания детей в Турции к ним приехала проверка представителей Офиса Омбудсмана и международных структур. В подготовленном отчете зафиксированы серьезные нарушения прав детей: психологическое и физическое насилие, а также случаи беременности среди несовершеннолетних девушек. После этого проект был закрыт, а полиция открыла уголовное производство.

Журналисты пообщались с детьми, которые рассказали о давлении со стороны воспитателей и принуждении участвовать в концертах и видеосъемках для фандрейзинга. Наибольшее беспокойство вызвали свидетельства о том, что посторонние лица, включая работников гостиницы, имели доступ к детям, а воспитатели не препятствовали общению подростков с местными ребятами. Некоторые отношения завершились беременностью.

Фонд Шостака заявляет, что журналисты подняли чрезвычайно важную тему, которая десятилетиями оставалась в тени — права детей. Представители организации подчеркивают: система интернатов годами демонстрирует неэффективность, создает барьеры для усыновителей, является коррупционной и непрозрачной.

В фонде подчеркивают, что работали исключительно в рамках закона, а все дети находились на попечении государственных воспитателей, которые несли полную юридическую ответственность. Работа фонда не предполагала прямого взаимодействия с детьми без участия государственных представителей.

Там также заявляют, что эвакуация показала настоящий масштаб институциональных проблем: "Беспрецедентная концентрация детей в одном месте подсветила все вызовы системы, обычно скрытые в стенах разных интернатов".

Фонд утверждает, что пытается реформировать область усыновления, но сталкивается с сильным сопротивлением. По их данным, определенные группы "на местах" заинтересованы в сохранении старой модели из-за коррупции и финансовых выгод: "Сегодня мы видим координацию анонимных атак и появление заказных материалов. Это не журналистика, это сопротивление системы".

Фонд заявляет, что выбирает сторону детей и продолжит работать над тем, чтобы как можно больше детей воспитывалось в семьях. Также он открыт для обращений детей и их законных представителей в случае возможных нарушений прав.

Организация призвала медиа обращаться за комментариями напрямую и гарантировала ответ в течение 24 часов.

При этом в фонде отметили, что все дети со статусом, сопровождающие и их родные дети имели медицинское страхование. Это обеспечивало оказание экстренной медицинской помощи. За время проекта детям пролечили 950 зубов. Состоялось 1400 страховых и 1150 плановых обращений к врачам. Дети получили 850 часов дополнительных образовательных занятий и курсов, для них было проведено 170 экскурсий и развлекательных мероприятий.







