Сколько украинских детей могла украсть Россия с 2022 года: цифры шокируют

Кречмаровская Наталия
Россия не только оккупировала украинские территории, но и похитила украинских детей. Вопросам розыска, возвращения и реабилитации депортированных украинских детей было посвящено мероприятие Civil Society & Expert Day: Международная коалиция за возвращение украинских детей.
Возвращение детей, похищенных РФ.
Сколько украинских детей находится на оккупированной территории или на территории России — точно неизвестно. Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец оперирует двумя цифрами, которые могут показать масштаб проблем и объемы работы, которую нужно проделать. 1,6 млн – это количество детей, проживавших на территории перед оккупацией РФ. Вторая цифра, которую называет Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем отчете – 742 тыс. детей за период с февраля по декабрь 2022 физически переместились на территорию Российской Федерации. Есть еще третья цифра – 20 570 детей официально доказано, что они депортированы. Удалось вернуть за 4 года — 2100 детей.
Процесс возвращения детей очень длительный — нужно до 9 месяцев, чтобы вернуть ребенка на территорию Украины. Процесс максимально тормозит российская сторона. Чтобы вернуть ребенка, нужно доказать, что этот ребенок украинский. Организации сталкиваются с множеством преград, ведь Россия старается как можно быстрее интегрировать ребенка в российскую среду.
Дмитрий Лубинец рассказал, что процесс возвращения состоит из четырех основных элементов.
Председатель правления Ukraine Children Rights Network Дария Касьянова отметила, что масштаб проблемы не соответствует реальным результатам. По ее словам, даже если отталкиваться от официальной цифры 20570 депортированных детей за четыре года возвращено только 2100 детей.
Представители власти и организаций, занимающихся возвращением детей убеждены, что вернуть нужно всех похищенных детей. Хотя, по словам Дарьи Касьяновой, и ощущается определенная международная усталость, нормализация процесса. Участники мероприятия убеждены, что для возвращения украинских детей требуется международное давление. Именно обсуждению этих вопросов и будет посвящена встреча 11 мая в Брюсселе участников Международной коалиции за возвращение украинских детей, похищенных Россией, в которую входят 47 стран. Лубинец отметил, что это мероприятие очень важно – помогает как минимум держать фокус внимания на вопросе депортации украинских детей. При этом отметил, что многие страны юридически не хотят присоединяться к Коалиции из-за опасений возможного разрыва экономических связей с РФ.
