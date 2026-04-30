Сколько украинских детей могла украсть Россия с 2022 года: цифры шокируют

Сколько украинских детей находится на оккупированной территории или на территории России — точно неизвестно. Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец оперирует двумя цифрами, которые могут показать масштаб проблем и объемы работы, которую нужно проделать. 1,6 млн – это количество детей, проживавших на территории перед оккупацией РФ. Вторая цифра, которую называет Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем отчете – 742 тыс. детей за период с февраля по декабрь 2022 физически переместились на территорию Российской Федерации. Есть еще третья цифра – 20 570 детей официально доказано, что они депортированы. Удалось вернуть за 4 года — 2100 детей.

Процесс возвращения детей очень длительный — нужно до 9 месяцев, чтобы вернуть ребенка на территорию Украины. Процесс максимально тормозит российская сторона. Чтобы вернуть ребенка, нужно доказать, что этот ребенок украинский. Организации сталкиваются с множеством преград, ведь Россия старается как можно быстрее интегрировать ребенка в российскую среду.

Дмитрий Лубинец рассказал, что процесс возвращения состоит из четырех основных элементов.

"Система возвращения детей ломается на территории Российской Федерации и из-за позиции РФ. Самое главное — найти, где физически находятся украинские дети, ведь им делают новые документы, передают в российские семьи. Без этого элемента не начинается никакой физический процесс возвращения украинских детей. Второй элемент — нужно доказать, что есть все документы, которые подтверждают, что это украинский. Третий элемент – это логистический маршрут. Как вернуть ребенка? Через территорию каких стран? Кто физически поедет на территорию РФ с документами? И как гарантировать, что этот человек уже с детьми вернется? Четвертый элемент – реабилитация возвращенных детей – восстановление, психологическая поддержка, социальная помощь конкретной семье. Каждый ребенок, которого вернули, прошел этот путь”, — рассказал Дмитрий Лубинец.

Председатель правления Ukraine Children Rights Network Дария Касьянова отметила, что масштаб проблемы не соответствует реальным результатам. По ее словам, даже если отталкиваться от официальной цифры 20570 депортированных детей за четыре года возвращено только 2100 детей.

"Это значит, что 80% детей остаются под контролем России. И здесь происходит действительно определенная нормализация этого процесса. Даже если посмотреть, как люди воспринимают информацию — вернули там 5, 10, 15 детей и воспринимается, что это успех. А на самом деле нет, это не успех. Это иллюзия прогресса. Потому что большое количество детей остается под контролем России", – отметила Дарья Касьянова.

Представители власти и организаций, занимающихся возвращением детей убеждены, что вернуть нужно всех похищенных детей. Хотя, по словам Дарьи Касьяновой, и ощущается определенная международная усталость, нормализация процесса. Участники мероприятия убеждены, что для возвращения украинских детей требуется международное давление. Именно обсуждению этих вопросов и будет посвящена встреча 11 мая в Брюсселе участников Международной коалиции за возвращение украинских детей, похищенных Россией, в которую входят 47 стран. Лубинец отметил, что это мероприятие очень важно – помогает как минимум держать фокус внимания на вопросе депортации украинских детей. При этом отметил, что многие страны юридически не хотят присоединяться к Коалиции из-за опасений возможного разрыва экономических связей с РФ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на самом деле произошло с детьми-сиротами, эвакуированными в Турцию.