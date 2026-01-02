logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Скільки українців готові до територіальних втрат, заради миру: нове опитування КМІС
commentss НОВИНИ Всі новини

Скільки українців готові до територіальних втрат, заради миру: нове опитування КМІС

Понад половина українців (53%) категорично проти жодних територіальних поступок на користь Росії

2 січня 2026, 12:49
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Більш, ніж половина опитуваних українців (53%) категорично проти жодних територіальних поступок на користь Росії, водночас 33% в цілому готові до певних територіальних втрат. В той самий час, з 8% до 14% стало більше тих, хто не міг визначитися із думкою. Про це свідчить опитування, проведене упродовж 26 листопада-29 грудня 2025 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Скільки українців готові до територіальних втрат, заради миру: нове опитування КМІС

Територіальні поступки, заради миру. Фото: із відкритих джерел

Так, у відповіді на запитання: "З яким з цих тверджень щодо можливих компромісів для досягнення миру з Росією Ви згодні в більшій мірі?", де респондента просили обрати одне з двох таких тверджень (респондентам твердження зачитувалися в різному порядку): "Для якнайшвидшого досягнення миру і збереження незалежності Україна може відмовитися від деяких своїх територій" або "За жодних обставин Україна не має відмовлятися від жодних своїх територій, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть загрози збереженню незалежності", 53% категорично проти жодних територіальних поступок. Водночас 33% в цілому готові до певних територіальних втрат. Разом з тим, 14% не могли визначитися із думкою.

В інтерпретації "територіальних поступок" респондентів просили визначитися серед "офіційним визнанням окупації", "передачею під контроль Росії неокупованих територій" та "де-факто визнання окупації без де-юре".

Отже, якщо мова йде офіційне визнання окремих територій частиною Росії, то більшість (58%) будуть проти. Готові прийняти – 25% (мова йде про "окремі території", а не всі окуповані території). Категорично відкидають такий варіант 58%, втім 17% не змогли визначитися із своєю думкою.

Також переважна більшість (66%) відкидають передачу під контроль Росії територій, які контролюються Україною, готові прийняти таке лише 18%.

У випадку варіанту із заморожуванням лінії фронту без офіційного визнання жодних окупованих територій частиною Росії, то 50% категорично відкидають такий варіант, а готові на нього – 39%.

Читайте також на порталі "Коментарі" - Зеленський назвав можливий шлях компромісу територіями.




Джерело: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1572&page=1
