Сколько украинцев готовы к территориальным потерям, ради мира: новый опрос КМИС
Сколько украинцев готовы к территориальным потерям, ради мира: новый опрос КМИС

Более половины украинцев (53%) категорически против никаких территориальных уступок в пользу России

2 января 2026, 12:49
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Более половины опрашиваемых украинцев (53%) категорически против никаких территориальных уступок в пользу России, в то же время 33% в целом готовы к определенным территориальным потерям. В то же время, с 8% до 14% стало больше тех, кто не мог определиться с мнением. Об этом свидетельствует опрос, проведенный 26 ноября-29 декабря 2025 года Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Сколько украинцев готовы к территориальным потерям, ради мира: новый опрос КМИС

Территориальные уступки, ради мира. Фото: из открытых источников

Так, в ответе на вопрос: "С каким из этих утверждений относительно возможных компромиссов для достижения мира с Россией Вы согласны в большей степени?", где респондента просили выбрать одно из двух таких утверждений (респондентам утверждения зачитывались в разном порядке): "Для скорейшего достижения мира или сохранения независимости Украина может сохранить независимость" отказываться от своих территорий, даже если из-за этого война будет продолжаться дольше и будут угрозы сохранению независимости", 53% категорически против никаких территориальных уступок. В то же время 33% в целом готовы к определенным территориальным потерям. Вместе с тем, 14% не могли определиться с мнением.

В интерпретации "территориальных уступок" респондентов просили определиться среди "официального признания оккупации", "передачи под контроль России неоккупированных территорий" и "де-факто признания оккупации без де-юре".

Следовательно, если речь идет о официальном признании отдельных территорий частью России, то большинство (58%) будут против. Готовые принять – 25% (речь идет об "отдельных территориях", а не все оккупированные территории). Категорически исключают такой вариант 58%, впрочем 17% не смогли определиться со своим мнением.

Также подавляющее большинство (66%) отвергают передачу под контроль России контролируемых Украиной территорий готовы принять такое лишь 18%.

В случае варианта с замораживанием линии фронта без официального признания оккупированных территорий частью России, то 50% категорически отвергают такой вариант, а готовые на него – 39%.

Читайте на портале "Комментарии" — Зеленский назвал возможный путь компромисса по территориям.




Источник: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1572&page=1
