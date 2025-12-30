Зеленський назвав можливий шлях компромісу територіями

Глава української держави Володимир Зеленський заявив, що Україна не може просто залишити територію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Але є компромісні рішення, які, можливо, можуть бути ухвалені лише в тому випадку, якщо на це погодиться український народ на референдумі. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Президент наголосив, що будь-які рішення щодо потенційного компромісного врегулювання можуть прийматися лише за прямої згоди громадян України. За його словами, йдеться про конкретний план, який складається із 20 пунктів, а не про загальні чи декларативні домовленості.

Він також зазначив, що серед можливих варіантів компромісу розглядається ідея створення вільної економічної зони із дзеркальним відведенням військ на кілька кілометрів з обох боків.

"Якщо рішення стосуватиметься такого формату, тоді референдум – це шлях його прийняття чи відхилення", — наголосив Зеленський.

