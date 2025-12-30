logo

BTC/USD

87133

ETH/USD

2937.57

USD/UAH

42.22

EUR/UAH

49.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский назвал возможный путь компромисса по территориям
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский назвал возможный путь компромисса по территориям

Президент считает свободную экономическую зону возможным путем компромисса по территориям

30 декабря 2025, 07:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что Украина не может просто оставить территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Но есть компромиссные решения, которые, возможно, могут быть приняты только в том случае, если на этот даст согласие украинский народ на референдуме. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News.

Зеленский назвал возможный путь компромисса по территориям

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Президент подчеркнул, что любые решения относительно потенциального компромиссного урегулирования могут приниматься только при прямом согласии граждан Украины. По его словам, речь идет о конкретном плане, который состоит из 20 пунктов, а не об общих или декларативных договоренностях.

Он также отметил, что среди возможных вариантов компромисса рассматривается идея создания свободной экономической зоны с зеркальным отводом войск на несколько километров с обеих сторон.

"Если решение будет касаться такого формата, тогда референдум – это путь его принятия или отклонения", — подчеркнул Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина высказалась за предложение Дональда Трампа о прекращении огня и зафиксировала готовность к компромиссам в специальном плане из 20 пунктов. Однако постоянный мир возможен только при единстве США и Европы в поддержке Киева. Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов о перспективах завершения войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинцы действительно невыносимо устали от войны, но они хотят наступления справедливого мира. В частности, 85% граждан Украины против ухода ВСУ из Донбасса. Такое мнение в интервью "Foxnews" высказал президент Украины Владимир Зеленский.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости