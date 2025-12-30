Зеленский назвал возможный путь компромисса по территориям

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что Украина не может просто оставить территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Но есть компромиссные решения, которые, возможно, могут быть приняты только в том случае, если на этот даст согласие украинский народ на референдуме. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Президент подчеркнул, что любые решения относительно потенциального компромиссного урегулирования могут приниматься только при прямом согласии граждан Украины. По его словам, речь идет о конкретном плане, который состоит из 20 пунктов, а не об общих или декларативных договоренностях.

Он также отметил, что среди возможных вариантов компромисса рассматривается идея создания свободной экономической зоны с зеркальным отводом войск на несколько километров с обеих сторон.

"Если решение будет касаться такого формата, тогда референдум – это путь его принятия или отклонения", — подчеркнул Зеленский.

