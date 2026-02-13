Скільки солдатів Кім Чен Ина загинуло за Путіна у війні в Україні

У повномасштабній війні в Україні на боці росіян загинуло й зазнало поранень шість тисяч військових Північної Кореї. Наразі у Курській області залишається ще приблизно 11 тисяч солдатів Кім Чен Ина. Про це повідомило видання Yonhap з посиланням на дані розвідки Південної Кореї.

Кім Чен Ин. Фото: з відкритих джерел

У південнокорейській розвідці володіють інформацією, що військові КНДР дислокуються в Курській області. Зазначається, що 10 тис. осіб — це звичайні війська, ще 1 тис. – інженерні.

За даними розвідки Південної Кореї, орієнтовно 1,1 тис. військових повернулося до КНДР у грудні 2025-го, але їх можуть повторно скерувати до Росії.

У Південній Кореї вважають, що, попри втрати, північнокорейські військові змогли освоїти сучасні бойові тактики й за допомогою армії РФ модернізувати свої системи озброєння. За даними Сеула, Пхеньян створив новий департамент із БпЛА і прискорює зусилля зі створення системи, здатної розробляти й масово виробляти дрони.

Читайте також на порталі "Коментарі" — лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оглянув елементи майбутнього меморіалу та музею, присвяченого північнокорейським солдатам, які загинули, воюючи проти України на боці Росії. Йдеться про перший в історії КНДР пам’ятний комплекс, що вшановує військових, полеглих у закордонних бойових діях.

Будівництво музею розпочалося у жовтні 2025 року. Меморіал присвячений подіям у Курській області Росії, де були задіяні північнокорейські підрозділи. Кім Чен Ин відвідав художню студію в Пхеньяні, яка займається створенням скульптур, гравюр та архітектурних елементів для комплексу, зокрема монументальної вежі та декоративних панно для зовнішніх стін.

Скульптури зображують солдатів у повному бойовому спорядженні та сцени боїв. Більшість фігур у два-три рази перевищують людський зріст.