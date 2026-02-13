Сколько солдат Ким Чен Ина погибло за Путина в войне в Украине

В полномасштабной войне в Украине на стороне россиян погибли и получили ранения шесть тысяч военных Северной Кореи. В настоящее время в Курской области остается еще примерно 11 тысяч солдат Ким Чен Ина. Об этом сообщило издание Yonhap со ссылкой на данные разведки Южной Кореи.

Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

В южнокорейской разведке владеют информацией, что военные КНДР дислоцируются в Курской области. Отмечается, что 10 тыс. человек – это обычные войска, еще 1 тыс. – инженерные.

По данным разведки Южной Кореи, ориентировочно 1,1 тыс. военных вернулись в КНДР в декабре 2025-го, но их могут повторно направить в Россию.

В Южной Корее считают, что несмотря на потери, северокорейские военные смогли освоить современные боевые тактики и с помощью армии РФ модернизировать свои системы вооружения. По данным Сеула, Пхеньян создал новый департамент по БПЛА и ускоряет усилия по созданию системы, способной разрабатывать и массово производить дроны.

Читайте на портале "Комментарии" — лидер Северной Кореи Ким Чен Ин осмотрел элементы будущего мемориала и музея, посвященного северокорейским солдатам, погибшим, воюя против Украины на стороне России. Речь идет о первом в истории КНДР памятном комплексе, который чествует военных, павших в зарубежных боевых действиях.

Строительство музея началось в октябре 2025 года. Мемориал посвящен событиям в Курской области России, где были задействованы северокорейские подразделения. Ким Чен Ын посетил художественную студию в Пхеньяне, которая занимается созданием скульптур, гравюр и архитектурных элементов для комплекса, в частности монументальной башни и декоративных панно для наружных стен.

Скульптуры изображают солдат в полном боевом снаряжении и сцене боев. Большинство фигур в два-три раза превышают человеческий рост.