Война с Россией Сколько солдат Ким Чен Ина погибло за Путина в войне в Украине
Сколько солдат Ким Чен Ина погибло за Путина в войне в Украине

В настоящее время воины Ким Чен Ина продолжают помогать оккупантам обстреливать приграничные территории Украины, находясь преимущественно на Курщине.

13 февраля 2026, 10:58
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В полномасштабной войне в Украине на стороне россиян погибли и получили ранения шесть тысяч военных Северной Кореи. В настоящее время в Курской области остается еще примерно 11 тысяч солдат Ким Чен Ина. Об этом сообщило издание Yonhap со ссылкой на данные разведки Южной Кореи.

Сколько солдат Ким Чен Ина погибло за Путина в войне в Украине

Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

В южнокорейской разведке владеют информацией, что военные КНДР дислоцируются в Курской области. Отмечается, что 10 тыс. человек – это обычные войска, еще 1 тыс. – инженерные.

По данным разведки Южной Кореи, ориентировочно 1,1 тыс. военных вернулись в КНДР в декабре 2025-го, но их могут повторно направить в Россию.

В Южной Корее считают, что несмотря на потери, северокорейские военные смогли освоить современные боевые тактики и с помощью армии РФ модернизировать свои системы вооружения. По данным Сеула, Пхеньян создал новый департамент по БПЛА и ускоряет усилия по созданию системы, способной разрабатывать и массово производить дроны.

Читайте на портале "Комментарии" — лидер Северной Кореи Ким Чен Ин осмотрел элементы будущего мемориала и музея, посвященного северокорейским солдатам, погибшим, воюя против Украины на стороне России. Речь идет о первом в истории КНДР памятном комплексе, который чествует военных, павших в зарубежных боевых действиях.

Строительство музея началось в октябре 2025 года. Мемориал посвящен событиям в Курской области России, где были задействованы северокорейские подразделения. Ким Чен Ын посетил художественную студию в Пхеньяне, которая занимается созданием скульптур, гравюр и архитектурных элементов для комплекса, в частности монументальной башни и декоративных панно для наружных стен.

Скульптуры изображают солдат в полном боевом снаряжении и сцене боев. Большинство фигур в два-три раза превышают человеческий рост.



Источник: https://en.yna.co.kr/view/AEN20260212006152315?section=national/politics
