Все ж таки визначився: кого Кім Чен Ин готує собі у наступники

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ін планує зробити своєю наступницею доньку Кім Чу Е. Дівчинка народилась у 2013 році. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє "Yonhap".

Кім Чен Ин та Кім Чу Е. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі зазначається, що розвідка Південної Кореї (NIS) побачила ознаки активнішої участі Чу Е у державних заходах, зокрема річниця заснування Корейської народної армії та візит до Кимсусанського палацу Сонця, свідчать про її вихід на стадію "призначення наступницею".

Раніше дівчинку оцінювали як "найбільш ймовірну наступницю".

"Оскільки Кім Чу Е демонструвала присутність на ключових заходах і висловлювала свою думку щодо державної політики, NIS вважає, що вона тепер вступила в стадію призначення наступницею", — йдеться у статті.

Агентство також повідомило, що стежитиме за участю Чу Е у майбутньому партійному з’їзді наприкінці лютого.

У разі її появи або присвоєння офіційного титулу спекуляції щодо наступництва можуть посилитися.

За даними розвідки, донька диктатора КНДР народилась у 2013 році.

Цікаво, що раніше повідомлялося, що дочка лідера КНДР Чжу Е відвідала державний мавзолей Кумсусан. Це був перший її візит і в ході заходу вона супроводжувала своїх батьків, щоб віддати шану колишнім лідерам.

"Reuters" пише про те, що останні три роки Чжу Е все частіше з'являється в державних ЗМІ, що посилює роздуми аналітиків і південнокорейської розвідки про те, що вона може стати лідером країни в четвертому поколінні.

