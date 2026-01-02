Кім Чен Ину вже готують наступницю: про кого йдеться

Дочка лідера КНДР Чжу Е відвідала державний мавзолей Кумсусан. Це був перший її візит і в ході заходу вона супроводжувала своїх батьків, щоб віддати шану колишнім лідерам. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Reuters".

Донька Кім Чен Ина Кім Чжу Е. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що окрім дочки, голову КНДР Кім Чен Ина супроводжували його дружина Лі Соль Чжу та високопосадовці. На кадрах, опублікованих виданням KCNA, видно, як Чжу Е знаходиться між своїми батьками в головному залі палацу Сонця Кумсусан.

Говорячи безпосередньо про лідера Північної Кореї, ЗМІ пишуть, що він відвідав мавзолей, щоб вшанувати пам'ять свого діда Кім Ір Сена – засновника держави, а також отця Кім Чен Ира. Це сталося в ключові дати та роковини, ніж Кім Чен Ин підтвердив династичну спадщину країни, яка володіє ядерною зброєю.

"Reuters" пише про те, що останні три роки Чжу Е все частіше з'являється в державних ЗМІ, що посилює роздуми аналітиків і південнокорейської розвідки про те, що вона може стати лідером країни в четвертому поколінні. Тобто – наступницею Кім Чен Ина.

Зокрема, віце-президент аналітичного центру "Інститут Седжон" Чон Сон Чан розцінив першу появу Чжу Е в мавзолеї як продуманий крок її батька напередодні майбутнього з'їзду правлячої партії, на якому може бути офіційно оформлено її призначення.

Водночас Хон Мін, експерт із КНДР з Корейського інституту національного об'єднання, вважає, що Північна Корея створює образ "стабільної родини" Кіма, показуючи його дружину та дочку разом із ним на важливих заходах.

