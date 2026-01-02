Ким Чен Ыну уже готовят преемницу: о ком идет речь

Дочь лидера КНДР Чжу Э посетила государственный мавзолей Кумсусан. Это был первый ее визит и в ходе мероприятия она сопровождала своих родителей, чтобы отдать дань уважения бывшим лидерам. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Дочь Ким Чен Ына Ким Чжу Э. Фото: из открытых источников

Отмечается, что помимо дочери, главу КНДР Ким Чен Ына сопровождали его жена Ли Соль Чжу и высокопоставленные чиновники. На кадрах, опубликованных изданием KCNA видно, как Чжу Э находится между своими родителями в главном зале дворца Солнца Кумсусан.

Говоря непосредственно о лидере Северной Кореи, СМИ пишут, что он посетил мавзолей, чтобы почтить память своего деда Ким Ир Сена – основателя государства, а также отца Ким Чен Ыра. Это произошло в ключевые даты и годовщины, чем Ким Чен Ын подтвердил династическое наследие страны, обладающей ядерным оружием.

"Reuters" пишет о том, что в последние три года Чжу Э все чаще появляется в государственных СМИ, что усиливает размышления аналитиков и южнокорейской разведки о том, что она может стать лидером страны в четвертом поколении. То есть – преемницей Ким Чен Ына.

В частности, вице-президент аналитического центра "Институт Седжон", Чон Сон Чан, расценил первое появление Чжу Э в мавзолее как продуманный шаг ее отца в преддверии предстоящего съезда правящей партии, на котором может быть официально оформлено ее назначение.

В то же время Хон Мин, эксперт по КНДР из Корейского института национального объединения, считает, что Северная Корея создает образ "стабильной семьи" Кима, показывая его жену и дочь вместе с ним на важных мероприятиях.

