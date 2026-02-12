Все же определился: кого Ким Чен Ын готовит себе в преемники

Северокорейский диктатор Ким Чен Ин планирует сделать своей преемницей дочь Ким Чу Е. Девочка родилась в 2013 году. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Yonhap".

Ким Чен Ын и Ким Чу Е. Фото: из открытых источников

В материале отмечается, что разведка Южной Кореи (NIS) увидела признаки более активного участия Чу Е в государственных мероприятиях, в частности, годовщина основания Корейской народной армии и визит в Кимсусанский дворец Солнца, свидетельствуют о ее выходе на стадию "назначения преемницей".

Ранее девочку оценивали как "наиболее вероятную преемницу".

"Поскольку Ким Чу Э демонстрировала присутствие на ключевых мероприятиях и высказывала свое мнение по поводу государственной политики, NIS считает, что она теперь вступила в стадию назначения преемницей", — говорится в статье.

Агентство также сообщило, что будет следить за участием Чу Е в предстоящем партийном съезде в конце февраля.

В случае ее появления или присвоения официального титула спекуляции по преемству могут усилиться.

По данным разведки, дочь диктатора КНДР родилась в 2013 году.

Примечательно, что ранее сообщалось, что дочь лидера КНДР Чжу Е посетила государственный мавзолей Кумсусан. Это был первый ее визит и в ходе мероприятия она сопровождала своих родителей, чтобы воздать честь бывшим лидерам.

"Reuters" пишет о том, что последние три года Чжу Е все чаще появляется в государственных СМИ, что усугубляет размышления аналитиков и южнокорейской разведки о том, что она может стать лидером страны в четвертом поколении.

