logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.21

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Все же определился: кого Ким Чен Ын готовит себе в преемники
commentss НОВОСТИ Все новости

Все же определился: кого Ким Чен Ын готовит себе в преемники

Разведка Южной Кореи установила, что Ким Чен Ын готовит малолетнюю дочь на роль преемника

12 февраля 2026, 13:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Северокорейский диктатор Ким Чен Ин планирует сделать своей преемницей дочь Ким Чу Е. Девочка родилась в 2013 году. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Yonhap".

Все же определился: кого Ким Чен Ын готовит себе в преемники

Ким Чен Ын и Ким Чу Е. Фото: из открытых источников

В материале отмечается, что разведка Южной Кореи (NIS) увидела признаки более активного участия Чу Е в государственных мероприятиях, в частности, годовщина основания Корейской народной армии и визит в Кимсусанский дворец Солнца, свидетельствуют о ее выходе на стадию "назначения преемницей".

Ранее девочку оценивали как "наиболее вероятную преемницу".

"Поскольку Ким Чу Э демонстрировала присутствие на ключевых мероприятиях и высказывала свое мнение по поводу государственной политики, NIS считает, что она теперь вступила в стадию назначения преемницей", — говорится в статье.

Агентство также сообщило, что будет следить за участием Чу Е в предстоящем партийном съезде в конце февраля.

В случае ее появления или присвоения официального титула спекуляции по преемству могут усилиться.

По данным разведки, дочь диктатора КНДР родилась в 2013 году.

Примечательно, что ранее сообщалось, что дочь лидера КНДР Чжу Е посетила государственный мавзолей Кумсусан. Это был первый ее визит и в ходе мероприятия она сопровождала своих родителей, чтобы воздать честь бывшим лидерам.

"Reuters" пишет о том, что последние три года Чжу Е все чаще появляется в государственных СМИ, что усугубляет размышления аналитиков и южнокорейской разведки о том, что она может стать лидером страны в четвертом поколении.

Читайте на портале "Комментарии" — лидер Северной Кореи Ким Чен Ин осмотрел элементы будущего мемориала и музея, посвященного северокорейским солдатам, погибшим, воюя против Украины на стороне России. Речь идет о первом в истории КНДР памятном комплексе, который чествует военных, павших в зарубежных боевых действиях.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости